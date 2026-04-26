Leighton Meester und Chace feiern "Gossip Girl"-Reunion

Leighton Meester (40) und Chace Crawford (40) haben in Los Angeles ein glamouröses Wiedersehen gefeiert. Die früheren Serienstars, die in Gossip Girl als Blair Waldorf und Nate Archibald Herzen höherschlagen ließen, trafen sich beim Falconeri Dinner zur Feier der Ultrafine Cashmere Collection. Die beiden posierten strahlend für Poolfotos im eleganten Getty House – und sorgten damit für echte Upper-East-Side-Vibes, wie das Magazin People berichtet. 19 Jahre nach dem Start der ersten Staffel standen Leighton und Chace damit wieder Seite an Seite vor den Kameras – diesmal nicht am Set, sondern auf einem schicken L.A.-Event.

Modebewusst wie eh und je erschien Leighton in einem eleganten schwarzen Strickpullover mit passendem Slip-Rock und setzte mit großen Creolen und knallrotem Lippenstift einen glamourösen Akzent. Chace griff zum taupefarbenen Sweater unter einem grauen Nadelstreifen-Blazer und kombinierte dazu graue Hosen und weiße Sneaker – ein entspannter, aber dennoch schicker Look. Mit von der Partie war auch Chaces Freundin Kelsey Merritt (29). Der Schauspieler hatte seine Beziehung zu ihr im April 2025 öffentlich gemacht, nachdem die beiden in New York City beim Küssen gesichtet worden waren. Auf dem Falconeri Event wurde deutlich, dass die Chemie zwischen dem ehemaligen Leinwand-Traumpaar Leighton und Chace immer noch stimmt.

Leighton und Chace trafen im vergangenen Jahr schon einmal unverhofft aufeinander. Chace erzählte dem Magazin People, dass sie sich zufällig bei einem Beyoncé (44)-Konzert nebeneinander wiederfanden: "Ich landete bei einem Beyoncé-Konzert, frag mich nicht wie, aber ich war mit jemandem dort, und Leighton saß plötzlich direkt neben mir", sagte er. "Es war so laut. Wir wollten uns austauschen. Ich sagte: 'Lass uns essen gehen oder so. Wir müssen richtig quatschen.'" Daraus wurde zwei Tage später ein spätes Frühstück, das drei Stunden dauerte. "Wenn man älter wird, merkt man: Mit diesen Menschen verbindet einen eine ganz besondere Beziehung. Wir haben etwas Verrücktes zusammen erlebt. Es ist etwas Besonderes, Jahre später mit Abstand wieder in Kontakt treten zu können", schwärmte Chace. Der Schauspieler betonte außerdem, wie eng der "Gossip Girl"-Cast miteinander verbunden geblieben ist: "Ich habe einfach alle geliebt", sagte er und erzählte, dass er Meilensteine seiner ehemaligen Co-Stars mitfeiere – von Penn Badgleys (39) Erfolgen bis hin zur Hochzeit von Jess Szohr. "Es ist ein bisschen wie im College. Jeder geht seinen eigenen Weg, aber wenn man sich sieht, ist alles wieder vertraut", erklärte er dem Magazin. Die gemeinsame Vergangenheit verbindet den Cast – bis heute und darüber hinaus.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Chace Crawford und Leighton Meester

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Getty Images Leighton Meester und Chace Crawford, Schauspieler

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Getty Images Die "Gossip Girl"-Crew 2007