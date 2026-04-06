Bald Comeback? Leighton Meester hat neue Musik aufgenommen

Leighton Meester (39) arbeitet an neuer Musik und plant eine Rückkehr ins Musikbusiness. Auf einem Event für den neuen Duft Eternal Aura in New York verriet die Schauspielerin dem Magazin People, dass sie bereits Aufnahmen gemacht hat und regelmäßig schreibt. "Ich habe ein bisschen aufgenommen und schreibe immer", erklärte die Schauspielerin, die schon früher Musik aufgenommen und veröffentlicht hatte. Wann genau neue Songs erscheinen werden, ließ sie jedoch offen: "Ich habe vor, Musik zu veröffentlichen. Wann das sein wird, weiß ich nicht, aber ich habe vor, es irgendwann zu tun."

Über ihren neuen Sound verriet Leighton ebenfalls einige Details. "Es fühlt sich an, als wäre es immer noch ich, nur älter", beschrieb sie ihre kommende Musik gegenüber dem Magazin. Die Schauspielerin und Sängerin befindet sich aktuell in einer Phase, in der sie Balance zwischen verschiedenen Lebensbereichen sucht. Neben ihrer Arbeit widmet sie sich vor allem ihrer Familie mit Ehemann Adam Brody (46) und den beiden gemeinsamen Kindern. "Meine gesamte emotionale Bandbreite ist dem gewidmet, und das gibt mir die größte Erfüllung", erklärte sie.

Leighton und Adam sind seit 2014 verheiratet und haben zwei Kinder zusammen. Die Gossip Girl-Darstellerin hatte ihre musikalische Karriere lange Zeit auf Eis gelegt, nachdem sie sich hauptsächlich auf ihre Schauspielkarriere konzentriert hatte. Zuletzt ist sie in der Serie "I Love LA" zu sehen. Um Zeit für sich selbst zu finden, verlässt sich die Schauspielerin auf ein festes Ritual: Sie nimmt regelmäßig Bäder, manchmal sogar morgens um vier Uhr. "Wenn ich einen Dreh um fünf Uhr morgens habe oder so, sage ich mir: 'Okay, ich nehme ein Bad um vier Uhr und mache das, was ich machen muss'", verriet sie.

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Getty Images Leighton Meester bei der Premiere von HBOs "I Love LA" in Los Angeles

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Getty Images Leighton Meester bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills

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Getty Images Adam Brody und Leighton Meester bei den SAG Awards 2025 in Los Angeles