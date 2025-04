Anna-Maria Ferchichi hat ein Haus für ihren Sohn gefunden

Anna-Maria Ferchichi (43) hat endlich ein Haus für ihren ältesten Sohn Montry Lewe und dessen Freundin Yasmine gefunden. In einem emotionalen Update auf Instagram teilte sie ihre Erleichterung mit ihren Fans : "Dieses Haus ist perfekt! Haben es sofort genommen." Nach einer schwierigen Suche mit zahlreichen Hindernissen, darunter auch unseriöse Makler, hat die achtfache Mutter nun ein Angebot gefunden, das sogar mehr bietet, als sie ursprünglich gesucht hatte. Anstelle der gewünschten drei Zimmer verfügt das gefundene Haus über vier Räume – genug Platz für das junge Paar, das noch am selben Tag in Dubai landet.

Die 43-Jährige betonte ihre Freude darüber, alle ihre Kinder nach drei Jahren endlich wieder beisammen zu haben. Besonders glücklich zeigt sie sich über die Nähe der Wohnhäuser: "Unsere Häuser sind zu Fuß zu erreichen." Um den Umzug für Montry und Yasmine zu erleichtern, erledigt Anna-Maria derzeit alle notwendigen Formalitäten. Für sie steht der familiäre Zusammenhalt an erster Stelle – und die Investition in diesen neuen Lebensabschnitt zeigt einmal mehr, wie wichtig ihr die Nähe zu ihrem Sohn ist. Es ist ein weiterer Schritt, um ihr Glück als Großfamilie in der neuen Wahlheimat zu festigen.

Wie aus früheren Berichterstattungen bekannt, spielte die Lage der Immobilie bei der Suche eine zentrale Rolle: Anna-Maria wollte Montry und Yasmine unbedingt in ihrer direkten Nachbarschaft haben. Der älteste Sohn stammt aus ihrer zweiten Ehe, während ihre sieben jüngeren Kinder aus der Beziehung mit dem Rapper Bushido (46) stammen. Seit ihrem Umzug nach Dubai genießen sie ein Leben, das von Gemeinschaft geprägt ist. Montry und seine Freundin hatten sich während ihres Studiums kennengelernt und sind seit über zwei Jahren ein Paar.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna Maria Ferchichi und drei ihrer Kinder, März 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im März 2025

