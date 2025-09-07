Nick Cannon über Mariah: "Liebte es, sie zu unterstützen"

Nick Cannon (44) hat in einer Episode seines Podcasts "Nick Cannon @ Night" offen über seine Ehe mit Mariah Carey (56) gesprochen. Der Schauspieler und TV-Moderator betonte, wie sie trotz ihrer Trennung stets Respekt und Bewunderung für die jeweilige Karriere des anderen hatten. Während ihrer gemeinsamen Jahre habe Nick es genossen, Mariah in ihrem Element zu sehen und sie zu unterstützen. Er schätzte, dass sie ihre individuellen Karrieren gemeinsam ausleben konnten und sich gegenseitig den Raum gaben, im Rampenlicht zu stehen: "Ich liebte die Tatsache, dass man wusste, dass sie all ihre Arbeit, all ihre Leidenschaft, all ihre Kunst hineingesteckt hat, und ich konnte da sein, um ihre Unterstützung zu sein."

Mariah und Nick trafen sich erstmals Anfang 2008 bei den Dreharbeiten zu ihrem Musikvideo "Bye Bye". Bereits wenige Monate später gaben sie sich bei einer geheimen Zeremonie auf den Bahamas das Ja-Wort. Das Paar erlebte eine regelrechte Wirbelwind-Romanze, aus der 2011 die Zwillinge Moroccan und Monroe hervorgingen. Trotz ihrer Trennung im Jahr 2014 und einer späteren, damals streitigen, Scheidung im Jahr 2016, pflegen sie heute ein freundschaftliches Verhältnis. "Es geht letztendlich darum, die Kinder an die erste Stelle zu setzen", sagte Nick dem People Magazin und betonte, dass es keine schlechten Gefühle zwischen ihnen gibt.

Die Hochzeit von Mariah Carey und Nick Cannon galt als eine der großen Überraschungen in der Welt der Prominenten. Beide waren zu ihrer Zeit bereits etablierte Persönlichkeiten und verfügten über blühende Karrieren. Mariah, die mit ihrem Gesang und ihrem Stil Millionen begeisterte, wurde auch während ihrer Ehe von Nick unterstützt, der seine Vielseitigkeit als Künstler in den Bereichen Comedy, Musik und Fernsehen auslebte. Die Zwillinge, Moroccan und Monroe, sind heute das Bindeglied zwischen der Sängerin und dem Moderator und stehen im Mittelpunkt der gemeinsamen Bemühungen der Ex-Partner, ihnen eine möglichst unbeschwerte Kindheit zu bieten.

Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey im Januar 2010

Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey in Beverly Hills, 2012

Getty Images Nick Cannon mit seinen Zwillingen und Mariah Carey, März 2017