Diese Szene würde Sally Dynevor heute anders spielen

Sally Dynevor hat in einem Interview mit Prima Magazine offen über ihre Brustkrebserkrankung gesprochen – und darüber, wie sehr diese Erfahrung ihren Blick auf die eigene Schauspielarbeit verändert hat. Die 62-Jährige, die seit 1986 in der britischen Kultserie "Coronation Street" die Figur Sally Metcalfe verkörpert, sagte, dass sie die Krebsstory ihrer Serienfigur heute ganz anders spielen würde. Was die Sache besonders berührend macht: Sally erhielt ihre persönliche Diagnose im Jahr 2009 ausgerechnet an demselben Tag, an dem sie vor der Kamera die Szene drehte, in der ihre Figur ihrem Serienehemann von der Erkrankung erzählt.

Gegenüber Prima erklärte sie: "Ich denke, es gibt Momente in der Show, wie die Brustkrebshandlung, die ich, wenn ich zurückgehen könnte, sehr anders gespielt hätte. In dem Sinne, dass ich, weil ich es selbst bekam, verstanden habe, wie es ist, Brustkrebs durchzumachen – und wie sehr man seinen Schmerz vor den Menschen versteckt, die man liebt. Ich glaube, ich habe es nicht so gespielt. Ich habe Sally sehr emotional und aufgewühlt gespielt, und ich denke, dass ich jetzt zurückgehen und es komplett anders spielen würde, weil einen die echten Lebenserfahrungen dazu bringen zu sagen: 'Ach, das hätte ich nicht so machen sollen.'" Nach sechs Monaten Auszeit kehrte sie emotional aufgewühlt ans Set zurück: "Ich fühlte mich unglaublich bewegt und so dankbar. Wegzugehen und zu denken: 'Werde ich jemals zurückkehren?' – und dann wieder das zu tun, was man liebt, das macht einen einfach so dankbar für diese Möglichkeit."

Sally ist seit vielen Jahren mit Tim Dynevor verheiratet, der als Drehbuchautor für die ebenfalls bekannte britische Soap "Emmerdale" tätig ist. Gemeinsam haben sie drei Kinder – darunter Tochter Phoebe Dynevor (31), die durch die Netflix-Erfolgsserie Bridgerton weltweite Bekanntheit erlangte. Im Zuge der New-Year-Honours 2021 wurde Sally für ihre Verdienste um das Schauspiel mit einem MBE ausgezeichnet. An Rente denkt die Schauspielerin übrigens nicht: "Ich glaube nicht, dass ich jemals in Rente gehen werde. Wenn man liebt, was man tut, warum sollte man dann aufhören?", sagte sie dem Magazin.

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Getty Images Sally Dynevor, britische Schauspielerin

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sally Dynevor und Tochter Phoebe

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Liam Daniel / Netflix Phoebe Dynevor und Regé-Jean Page in einer Szene von "Bridgerton"

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