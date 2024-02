Sängerin Miley Cyrus gewinnt ihren allerersten Grammy Award

Sie hat es endlich geschafft! Das Multitalent Miley Cyrus (31) ist seit ihrem 13. Lebensjahr im Showbusiness tätig. Sie begann ihre Karriere als Hannah Montana und veröffentlichte in dieser Zeit ihre ersten Songs. In den letzten Jahren löste sie sich von ihrem Disney-Image und etablierte sich als ernst zu nehmende Sängerin. Dabei veröffentlichte sie mehrere Hits wie "Party in the USA" und "Wrecking Ball", die sich lange in den Charts hielten. Bei der 66. Verleihung der Grammy Awards ließ sie sich gebührend feiern.

Die Sängerin gewann am Sonntagabend ihren ersten Grammy! Die 31-Jährige räumte in gleich zwei Kategorien, "Record Of The Year" und "Best Pop Solo Performance", mit ihrer Single "Flowers" ab. Überwältigt von diesem Moment, nahm sie ihren Preis von Mariah Carey (54) entgegen. "Oh mein Gott! Ich steckte gerade im Verkehr fest und ich dachte, ich würde diesen Moment verpassen", sagte die Grammy-Gewinnerin außer Atmen. Freudestrahlend fuhr sie fort: "Von mir aus hätte ich die Verleihung verpassen können, aber nicht Mariah Carey!" Am selben Abend performte sie ihren Song auf der Bühne. Ein ikonischer Moment für die "Flowers"-Interpretin.

Einen Grammy zu bekommen, ist für jeden Musiker der Höhepunkt seiner Karriere. Seit 1959 werden von der Recording Academy in Los Angeles die Grammys an Sänger, Komponisten, Musiker, Produktionsleitung und Tontechnik verliehen. In diesem Jahr überzeugten vor allem Taylor Swift (34) und SZA (33).

