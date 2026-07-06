Neues Projekt: Colleen Hoover erntet Shitstorm auf BookTok

Bestseller-Garantin Colleen Hoover (46) mischt wieder im Streaminggeschäft mit – und treibt die Romantik-Gemeinde damit regelrecht auf die Barrikaden. Für Amazon Prime Video soll sie als Produzentin Ali Hazelwoods BookTok-Hit "Love, Theoretically" auf den Bildschirm bringen. Eigentlich ein Grund zum kollektiven Jubel im Liebesroman-Kosmos, schließlich gilt die Vorlage auf TikTok als absoluter Fan-Favorit. Doch sobald Colleens Name in der Debatte auftauchte, kippte die Stimmung in den Kommentarspalten auf Social Media im Rekordtempo: Viele Leser befürchten, dass die Autorin dem liebenswertesten Lesestoff ihren eigenen, oft als hochgradig toxisch kritisierten Stempel aufdrücken könnte.

Die Skepsis kommt nicht von ungefähr, denn Colleens eigene Blockbuster-Romane wie It Ends with Us oder dem Kassenschlager "Verity" stehen seit jeher im Kreuzfeuer für ihre mitunter fragwürdigen Beziehungsdynamiken – und auch die filmischen Umsetzungen ihrer Werke spalteten das Publikum tief. Das Netz-Echo zur neuen Amazon-Produktion fällt dementsprechend unbarmherzig aus. Neben einigen positiven Stimmen flehen frustrierte Fans auf Reddit: "Die müssen endlich anfangen, auch zu Colleen mal Nein zu sagen, um Gottes willen!" Ein anderer User resümiert die schwindende Begeisterung kurz und schmerzlos: "Dass Colleen Hoover daran beteiligt ist, nimmt mir jegliche Vorfreude." Zwischen all den kritischen Postings schwingt gar die düstere Prophezeiung mit, der Film sei durch diese Personalie schon vor dem ersten Klappenschlag zum Scheitern verurteilt.

Ganz allein muss Colleen das Projekt glücklicherweise nicht schultern. Neben ihrer Geschäftspartnerin Lauren Levine ist auch Ali Hazelwood selbst als ausführende Produzentin an Bord, um als literarische Schutzpatronin ein Auge darauf zu haben, dass ihr Werk im Kern unbeschadet bleibt. Für die Regie wurde zudem Sofia Alvarez verpflichtet, die mit den Netflix-Erfolgen "To All the Boys I've Loved Before" bereits bewiesen hat, dass sie das Einmaleins der Teenie-Romanze fehlerfrei beherrscht. Da Colleen in der Vergangenheit bereits durchblicken ließ, wie belastend derartige Internet-Stürme für alle Beteiligten sein können, bleibt es spannend, wie das Frauengespann hinter den Kulissen harmoniert – und ob es ihnen gelingt, die erhitzten Gemüter des BookTok-Universums wieder herunterzukühlen.

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Getty Images Autorin Colleen Hoover im April 2023

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Getty Images Colleen Hoover bei einem Fan-Screening zu "Regretting You" in Dallas, September 2025

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Getty Images Autorin Colleen Hoover bei der Premiere von "It Ends With Us"