Alex Cooper feiert 2026 in "Verity" ihr Schauspieldebüt

Podcasterin Alex Cooper (31) wagt sich auf die große Leinwand! Bei der CinemaCon am 15. April präsentierte Amazon MGM Studios erstmals den Trailer zu "Verity", einer Verfilmung von Colleen Hoovers (46) psychologischem Thriller aus dem Jahr 2018 – und darin ist Alex direkt zu Beginn zu sehen. Die Moderatorin spielt sich selbst und interviewt in ihrer bekannten Sendung "Call Her Daddy" die von Anne Hathaway (43) verkörperte Erfolgsautorin Verity Crawford. Damit gibt die 31-Jährige ihr offizielles Schauspieldebüt, bevor der Film am 2. Oktober in die Kinos kommen soll.

Neben Anne und Alex spielt auch Dakota Johnson (36) eine tragende Rolle: Sie verkörpert eine Nachwuchsautorin, die die einmalige Chance bekommt, eine erfolgreiche Buchreihe von Verity Crawford zu vollenden – und dabei in ein dunkles Geheimnis hineingezogen wird. Laut dem Branchenportal Deadline eröffnet die Szene mit Alex den Trailer und gibt damit den Ton für den Thriller vor. "Verity" reiht sich ein in eine Serie von Hoover-Verfilmungen, zu denen auch "It Ends With Us", "Regretting You" und "Reminders of Him" gehören.

Abseits des Kinodebüts sorgt Alex Cooper dieser Tage auch mit einem öffentlichen Streit für Schlagzeilen. Sie warf der Influencerin Alix Earle (25) vor, "falsche Dramen" durch "passiv-aggressive Reposts" zu schüren, und forderte sie auf, Probleme direkt anzusprechen, anstatt sich "hinter anderen zu verstecken". Earle hatte zuvor ein TikTok-Video geteilt, in dem Cooper als "so schrecklich" bezeichnet wurde, wie E! Online berichtet. Die 25-Jährige reagierte auf Alex' Video zunächst mit einem knappen "Okay, bin dabei!" in den Kommentaren und veröffentlichte anschließend einen Clip, der ihre erste Reaktion auf den Aufruf zeigt. Alex betonte in ihren Posts, dass es sich bei dem Konflikt um "keinen PR-Stunt" handle.

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Getty Images Alex Cooper, Podcasterin

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Getty Images Colleen Hoover im April 2023

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Getty Images Alex Cooper, Podcasterin