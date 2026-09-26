"Bares für Rares"-Bronze-Figur löst krassen Bieterkampf aus

In der Bares für Rares-Ausgabe vom 25. September 2026 geht es im Pulheimer Händlerraum heiß her: Eine seltene Bronzefigur des griechischen Naturgottes Pan sorgt dort für einen regelrechten Bieterkampf. Verkäufer Jens aus Landsberg am Lech bringt das außergewöhnliche Stück mit und präsentiert die Figur, die aus seinem Familienbesitz stammt, bei Horst Lichter (64) in der Trödelshow. Seine Preisvorstellung: mindestens 600 Euro. Die Händler steigen zunächst verhalten mit 100 Euro ein – doch dann nimmt das Feilschen richtig Fahrt auf. Gebot um Gebot klettert der Preis nach oben, bis die Bronze schließlich für 760 Euro den Besitzer wechselt. Damit liegt der Endbetrag ganze 160 Euro über dem, was sich der Verkäufer ursprünglich erhofft hatte.

Zuvor hatten sich die Experten das gute Stück genau angeschaut. Sie datieren die Bronze auf etwa 1913 und ordnen die Gestaltung zwischen Jugendstil und beginnendem Art déco ein. Ein entscheidender Hinweis findet sich auf dem Sockel: Dort stehen Signatur und Datierung: "Jul. Frick, Juni 1913". Als Schöpfer der Figur gilt der Stuttgarter Künstler Wilhelm Julius Frick. Da nur wenige seiner Arbeiten auf dem Kunstmarkt bekannt sind und diese Darstellung des Pan dort offenbar bislang nicht angeboten wurde, schätzen die Fachleute ihren Wert auf 800 bis 1.000 Euro. Kleine Abriebstellen und etwas Grünspan beeinträchtigen den Gesamteindruck kaum – insgesamt befindet sich das Stück demnach in sehr gutem Zustand. Der im Händlerraum erzielte Preis bleibt am Ende zwar knapp unter der Expertise, übertrifft die Vorstellung des Verkäufers aber deutlich.

Die Figur zeigt den Naturgott mit seinen typischen Merkmalen: Bocksfüße, Hörner und ein kleiner Schwanz gehören fest zur Darstellung. Über viele Jahre stand die Bronze im Durchgangszimmer zum Wohnzimmer von Jens' Großmutter und war damit ein fester Bestandteil des familiären Umfelds. Für den Verkäufer ist mit dem Stück jedoch eine ganz besondere Kindheitserinnerung verbunden – wenn auch keine ausschließlich positive: Das ungewöhnliche Aussehen des Mischwesens habe ihm und anderen Kindern damals gehörig Angst eingejagt. Nach dem Verkauf für 760 Euro zeigt sich Jens mit dem Ergebnis seines Besuchs in der Trödelshow jedenfalls zufrieden.

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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ZDF/Frank Beer Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel bei "Bares für Rares"

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

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