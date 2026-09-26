So chaotisch begann Sommerhaus-Anna & Tanos Liebesgeschichte

Im Sommerhaus der Stars 2026 gehen Anna Lisson und Tano Milingi gemeinsam an den Start. Das Paar stellt sich damit der Herausforderung, gemeinsam mit anderen Promis in der berüchtigten WG in Bocholt zu leben. Kennengelernt haben sich die beiden 2025 in der sechsten Staffel von Are You The One? – dort verlief ihre Annäherung allerdings alles andere als geradlinig. In der Datingshow galt Annas Aufmerksamkeit zunächst dem Kandidaten Kaan. Tano hingegen soll damals sowohl Interesse an Anna als auch an ihrer Freundin Chiara Bartsch gezeigt haben. Erst nachdem das Format beendet war, fanden Anna und Tano schließlich zueinander. Dass er sein zweigleisiges Vorgehen nicht offen kommuniziert hatte, sorgte allerdings schon zu Beginn der noch frischen Beziehung für heftigen Streit – und für ein öffentliches Nachspiel.

Das Liebeschaos ließ die beiden auch nach der Datingshow nicht los: In der Realityshow Die Abrechnung - Der Promi-Showdown wurde die pikante Konstellation noch einmal aufgerollt. Anna musste sich dort erneut mit der Situation rund um Tano und Chiara auseinandersetzen. Anna und Chiara waren bei "Are You The One?" Freundinnen – und gleichzeitig galt Chiara als jene zweite Frau, für die sich Tano interessiert haben soll. Vor laufenden Kameras bekamen Anna und Chiara bei "Die Abrechnung" immerhin die Gelegenheit, ihren Konflikt miteinander zu klären und die Streitigkeiten aus der Welt zu schaffen. Der turbulente Start scheint der Beziehung von Anna und Tano nicht geschadet zu haben: Die beiden sind weiterhin ein Paar und stellen sich nun gemeinsam der wohl härtesten Realityshow im deutschen Fernsehen.

Für ihren Einzug ins Sommerhaus hatten Anna und Tano sich aber schon Monate vorher klare Grenzen gesetzt. Im Gespräch mit RTL machten sie deutlich, dass sie im Haus nichts aus ihrem Schlafzimmer ausplaudern wollen. "Das ist einfach völlig klar, dass man natürlich keine intimen Informationen preisgibt", sagte Anna damals. Sie verwies dabei auch auf frühere Sommerhaus-Paare wie Jennifer Degenhart (29) und Marvin Kleinen (32), die mit solchen Details offener umgingen. Diesen Weg wollten Anna und Tano ausdrücklich nicht gehen. Und es blieb nicht bei der "Nicht drüber reden"-Regel. Für die WG-Zeit legten die beiden auch fest: kein Sex vor laufenden Kameras. Als Anna gefragt wurde, ob das schwerfallen könnte, konterte sie trocken: "Wir sind keine Tiere!" Eine Rolle spielte für sie auch ihr beruflicher Weg. Sie befand sich zu der Zeit in einer psychotherapeutischen Ausbildung und wollte ihr professionelles Ich schützen.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaoliviax Tano und Anna von "Are You The One", November 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Köstlin Anna und Chiara, "Die Abrechnung – Der Promi Showdown"-Kandidatinnen

Anzeige Anzeige

RTL Tano und Anna, "Das Sommerhaus der Stars" 2026