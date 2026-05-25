Erkannt? In "Scrubs" spielte der Bruder von Tom Hanks mit

Wie in vielen Serien hatte auch Scrubs jede Menge Gastauftritte von großen Promis. Einer dieser Gaststars dürfte den Fans direkt bekannt vorgekommen sein, denn die Verwandtschaftsverhältnisse sind hier kaum zu übersehen. In Folge 23 der vierten Staffel tauchte nämlich Jim Hanks auf. Dessen Bruder ist niemand Geringeres als Hollywood-Liebling Tom Hanks (69). Der Schauspieler spielte in der frühen Phase der Krankenhaus-Sitcom Dr. Turner. Dieser hat zwar nur einen kurzen Auftritt, sorgte aber für ikonische Momente. Die Protagonisten J.D. (Zach Braff, 51) und Turk (Donald Faison, 51) ändern den Einsatzplan, damit Turner zusammen mit ihrem Kollegen Hooch (Phil Lewis) arbeitet – die beiden Kindsköpfe dafür so den Wortwitz "Turner and Hooch" benutzen.

Dieser Scherz hat tatsächlich einen konkreten Hintergrund, der sich in die Entwicklung der Storyline einfügt. Anders als von J.D. und Turk erwartet, verstehen sich Turner und Hooch bestens – sie werden für den kurzen Zeitraum eine Art unschlagbares Duo mit einer fast schon liebevollen Dynamik. Die Namenswahl der beiden Figuren ist eine bewusste Anlehnung an den Film "Scott & Huutsch" von 1989, der im Original tatsächlich "Turner & Hooch" heißt. Auch in der Komödie spielt Jims berühmter Bruder Tom einen engstirnigen Polizisten, der mit einem chaotischen Hund zusammenarbeiten muss – ein Spaß, der nicht nur lustig ist, sondern auch eine Meta-Ebene für Fans eröffnet.

"Scrubs" ist für diese Art von Humor bekannt und das funktioniert für die Serie auch heute noch bestens. Seit Kurzem ist das große Reboot im TV zu sehen und vor allem in den USA entwickelte sich dieses zu einem echten Quotenhit. Für Jim war der Abstecher zu "Scrubs" natürlich nicht seine einzige Arbeit in Hollywood. Er spielte unter anderem in den Serien "Lois & Clark: The New Adventures of Superman" und "Sabrina – Total verhext!" mit. Auch als Synchronsprecher kam der 64-Jährige schon zum Einsatz. So sprang er in einigen Szenen für Tom im Animationsklassiker "Toy Story" ein, da die Stimmen der Brüder nahezu identisch klingen. Aus dem Schatten des Hollywoodstars trat Jim allerdings nie so richtig heraus. Missgunst scheint es zwischen ihm und Tom aber nicht zu geben.

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Getty Images Tom Hanks, Cannes, Mai 2023,

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Instagram / jimmymhanks Jim Hanks, Schauspieler und jüngerer Bruder von Tom Hanks

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Imago Tom Hanks mit seinem Filmhund in "Scott & Huutsch", 1989