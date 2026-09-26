Wird er erstmals Papa? HadeB-Marco verkündet "neues Kapitel"

Lange war es still um Marco aus Dresden, der in der elften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick vor die Kameras trat. Nach fast zwei Jahren Funkstille hat sich der Realitynewcomer nun auf Instagram zurückgemeldet – mit einem Bild, das viel Raum für Spekulationen lässt. Auf einer Holzleiter sind zwei Paar Schuhe für Erwachsene zu sehen, darüber stehen kleine, pinkfarbene Kinderschuhe. Das Bild lässt Raum für Spekulationen über möglichen Nachwuchs. Schließlich könnte der 46-Jährige damit angedeutet haben, dass er mit seiner neuen Partnerin erstmals Vater wird. Eine Schwangerschaft bestätigt Marco in seinem Beitrag allerdings nicht ausdrücklich. Von einem Baby ist in seinen Zeilen kein einziges Mal die Rede. Stattdessen kündigt der Dresdner lediglich ein unerwartetes "neues Kapitel" in seinem Leben an – und überlässt es dem symbolträchtigen Foto, den Rest zu erzählen.

Seine Worte klingen dabei nach einem großen Einschnitt. "Manchmal muss ein Kapitel erst enden, damit ein neues beginnen kann", beginnt Marco seinen Beitrag. Anschließend blickt er auf die Zeit seit seiner gescheiterten TV-Ehe zurück: "Die letzten zwei Jahre haben bei mir einiges verändert. Abschied. Neuanfang. Neue Liebe. Neue Pläne." Gleichzeitig macht er damit öffentlich, dass nach der Trennung und Scheidung von Desiree inzwischen wieder eine Frau an seiner Seite ist. Über seine neue Partnerin hält er sich jedoch bedeckt: Weder ihren Namen noch die Dauer ihrer Beziehung gibt er preis. Auch seinen Instagram-Account hat der Dresdner passend zum Neustart umbenannt: Dort findet man ihn jetzt unter marco.nextchapter. Künftig wolle er "hier wieder ein bisschen Leben reinbringen", kündigte er seinen Followern an.

Bekannt wurde Marco durch die Kuppelshow "Hochzeit auf den ersten Blick". In der elften Staffel hatten die Experten ihn und Desiree als passendes Paar ausgewählt. Vor laufenden Kameras gaben sich die beiden schließlich das Jawort, obwohl sie sich zuvor noch nie begegnet waren. Die erhoffte Verbindung wollte sich zwischen Marco und Desiree jedoch nicht entwickeln. Nach den Dreharbeiten beschlossen sie dennoch, ihrer Ehe eine Chance zu geben und gemeinsam an ihrer Beziehung zu arbeiten. Der erhoffte Neuanfang gelang ihnen allerdings nicht. Im Dezember 2024 verkündete Desiree schließlich das Aus. Im Juli 2025 wurde die Ehe der beiden offiziell geschieden. Rund ein Jahr später spricht Marco nun von einer neuen Liebe und von neuen privaten Plänen – und lässt seine Follower mit dem Schuh-Foto rätseln, wie konkret diese Pläne bereits sind.

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Joyn / Christoph Assmann Marco von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

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Instagram / marco.nextchapter Marco von "Hochzeit auf den ersten Blick" teilt ein Bild mit Kinderschuhen

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Instagram / desiree_hadeb Marco und Desiree von "Hochzeit auf den ersten Blick"

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