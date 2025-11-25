Lily-Rose Depp im Mittelalter: Ihr neuer Look für Horrorfilm

Lily-Rose Depp (26) überrascht mit einem völlig neuen Look. Die Schauspielerin und Tochter von Johnny Depp (62) und Vanessa Paradis (52) wurde während der Dreharbeiten zu ihrem neuesten Projekt "Werwulf" in Surrey, England, gesichtet, wie neue Fotos zeigen, die unter anderem Bild vorliegen. Kaum wiederzuerkennen, zeigt sie sich im historischen Kostüm mit Lumpen-Look, fahler Haut, Augenringen und einem künstlich hergestellten schiefen Mund. Der Film, bei dem Robert Eggers (42) Regie führt, spielt im England des 13. Jahrhunderts und taucht in düstere Sagen und Mythen ein. Für die unheimliche Authentizität, die der Regisseur anstrebt, wurde Lily-Rose sogar eine künstliche Lippen-Kiefer-Gaumenspalte verpasst.

Die Dreharbeiten begannen im September in den Sky Studios im englischen Elstree und haben sich inzwischen in die malerischen Landschaften von Bourne Wood, Surrey, verlagert. Diese Region, bekannt für ihre weiten Wälder und historischen Dörfer, bietet die perfekte mittelalterliche Kulisse für den Film. Neben Lily-Rose sind auch Aaron Taylor-Johnson (35) und Willem Dafoe (70) in zentralen Rollen dabei. Beide standen bereits in Roberts vorherigem Projekt "Nosferatu" an ihrer Seite vor der Kamera. Die Produktion wird voraussichtlich bis in den Dezember dauern, und der Kinostart für "Werwulf" ist für Dezember 2026 geplant.

Privat hat Lily-Rose Depp, die ebenso erfolgreich als Model arbeitet, in der Vergangenheit oft mit ihrem glamourösen Stil begeistert. Doch für die Arbeit vor der Kamera scheut sie sich nicht vor unkonventionellen und anspruchsvollen Rollen. Ihr erneutes Engagement mit dem vielfach gelobten Regisseur Robert Eggers und die wiederholte Zusammenarbeit mit Kollegen wie Aaron Taylor-Johnson und Willem Dafoe zeigen, wie sehr sie Wert auf herausfordernde Projekte legt. Auch der Fokus des Films auf authentische und düstere Erzählungen könnte ein weiterer Beweis für ihren Wunsch sein, sich als ernsthafte Schauspielerin zu etablieren.

Getty Images Lily-Rose Depp, Schauspielerin

Getty Images Lily-Rose Depp, Schauspielerin

Gerald Matzka/Getty Images Der Cast von "Nosferatu" bei der Weltpremiere in Berlin