So viel verdient Lily-Rose Depp mit einem Social-Media-Post

Es ist kein Geheimnis, dass es Kindern von Hollywood-Legenden nicht an Taschengeld mangelt, doch Lily-Rose Depp (26) setzt ganz neue Maßstäbe: Die Tochter von Johnny Depp (62) und Vanessa Paradis (53) führt ein neues Ranking an, das zeigt, wie viel Promi-Kinder mit Social Media verdienen können. Die Schauspielerin kassiert mit nur einem einzigen gesponserten Post auf Instagram umgerechnet rund 13.000 Euro. Das geht aus einer Auswertung von winna.com hervor, über die unter anderem das Magazin Daily Mail berichtet. Lily-Rose versammelt auf Instagram 8,4 Millionen Follower hinter sich und beeindruckt mit einer Engagement-Rate von 7,9 Prozent – ein Traumwert für Werbekunden. Die Auswertung des Vergleichsportals zeigt, wie lukrativ ein berühmter Nachname auf Social Media sein kann.

Direkt hinter Lily-Rose landet Jaden Smith (27), Sohn von Hollywood-Star Will Smith (57) und Jada Pinkett Smith (54): Er soll im Schnitt rund 11.000 Euro pro gesponsertem Post verdienen. Obwohl Jaden mit 19 Millionen Followern deutlich mehr Menschen erreicht, liegt seine Engagement-Rate mit 0,27 Prozent deutlich unter der von Lily-Rose. Platz drei sichert sich Sofia Richie Grainge (27), Tochter von Lionel Richie (76), mit etwa 10.800 Euro pro Beitrag und elf Millionen Followern. Dahinter folgen Brooklyn Beckham (26) mit rund 9000 Euro pro Post und Serienstar Maya Hawke (27) sowie Willow Smith, Kaia Gerber (24), Nico Parker und Lila Moss (23), die die Topliste der Social-Media-Kassenschlager komplettieren.

Abseits der nackten Zahlen zeigt das Ranking auch, wie unterschiedlich die Promi-Kinder mit ihrem Erbe umgehen. Lily-Rose hält ihren Auftritt im Netz vergleichsweise zurückhaltend und nutzt Instagram vor allem, um auf Filme, Fotoshootings und Modekampagnen aufmerksam zu machen. Andere Stars wie Sofia Richie Grainge erzählten in Interviews, dass sie sich lange schwer taten, ihren eigenen Weg abseits der berühmten Eltern zu finden. Viele der Top-Namen – von Brooklyn Beckham bis Maya Hawke – haben sich inzwischen eigene Karrieren in Musik, Schauspiel oder Mode aufgebaut, während sie ihr Familienerbe und ihre Social-Media-Reichweite geschickt als Sprungbrett nutzen.

Getty Images Lily-Rose Depp bei Filmpremiere "Nosferatu", Dezember 2024

Getty Images Lily-Rose Depp, Dezember 2024

Instagram / sofiagrainge Lionel Richie und seine Tochter Sofia, 2021