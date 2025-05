Vanessa Paradis kündigt Musik-Comeback mit ihren Kindern an

Fast 40 Jahre nach ihrem weltweiten Durchbruch mit dem Hit "Joe le taxi" meldet sich Vanessa Paradis (52) mit einem neuen Album zurück. Am 10. Oktober erscheint "Le retour des beaux jours", eine Platte, an der auch ihre Kinder Lily-Rose (26) und Jack Depp (23) maßgeblich mitgewirkt haben. Laut dem französischen Magazin Paris Match schrieb ihre Tochter Lily-Rose den Text zu "I Am Alive", während ihr Sohn Jack an der Musik von "Elements" beteiligt war. Die erste Single "Bouquet final" soll bereits am 6. Juni veröffentlicht werden.

Hinter der Produktion ihres Albums steht der bekannte französische Popmusiker Étienne Daho, mit dem Vanessa bereits 2023 ein Duett für sein eigenes Album aufgenommen hat. Dieses kreative Zusammenspiel führte dazu, dass sie neun Monate später gemeinsam ins Studio zurückkehrten, um an ihrem Projekt zu arbeiten. Das Album markiert das Ende einer siebenjährigen Pause der Künstlerin. Die neue Platte soll dabei nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich überzeugen, denn die Songs drehen sich unter anderem um die Themen Liebe, das Vergehen der Zeit und Ereignisse aus Vanessas Leben. Eine Tournee im Jahr 2026 ist bereits geplant, auf der die Französin die neuen Lieder live performen wird.

Während Vanessa an ihrem musikalischen Comeback arbeitet, macht die Tochter von Johnny Depp (61) derweil in Hollywood auf sich aufmerksam. Besonders ihr außergewöhnliches Casting-Video für den Horrorfilm "Nosferatu" sorgte vor wenigen Monaten für richtiges Aufsehen. Im Netz diskutierten ihre Fans über die ungewöhnliche Audition via Zoom. "Warum sieht das aus wie ein Zoom-Call?", fragte sich ein Follower unter dem von Universal Pictures veröffentlichten Clip. Trotzdem überzeugte die Schauspielerin mit ihrer Performance und erhielt die begehrte Rolle der Ellen Hutter an der Seite von Bill Skarsgård (34), Nicholas Hoult (35) und Willem Dafoe (69).

Jack Depp in einem Supermarkt in Los Angeles

Getty Images Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Robert Eggers, Lily-Rose Depp und Bill Skarsgård

