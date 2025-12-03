Schwesters Baby ist da: Paola Maria erstmals Tante geworden

Paola Maria (32) schwebt im Familienglück! Auf Instagram teilte die Social-Media-Bekanntheit eine freudige Nachricht mit ihren Fans: Ihre Schwester hat ihr erstes Kind bekommen – Paola ist damit zum ersten Mal Tante geworden. Mit einem liebevollen Foto, das sie mit ihrem neugeborenen Neffen zeigt, ließ sie ihre Community an dem besonderen Moment teilhaben. "Das Baby ist kerngesund und meiner Schwester geht es gut", schrieb Paola begeistert. Sie schilderte auch, wie stolz sie auf den frischgebackenen Papa sei, der sich während der Geburt rührend um ihre Schwester gekümmert habe.

Neben der frohen Botschaft betonte Paola, wie wichtig ihr die neue Rolle in der Familie ist. "Ich liebe meinen kleinen Neffen schon jetzt so sehr", schwärmte sie. Sie habe sich fest vorgenommen, die "beste, tollste, coolste Tante" für den kleinen Jungen zu werden. Zudem freue sie sich aus tiefstem Herzen darüber, dass ihre Schwester und ihr Partner nun eine eigene kleine Familie gegründet haben. "Sie haben alles großartig zusammen gemeistert", fügte die Influencerin hinzu und ließ keinen Zweifel daran, wie berührt und stolz sie auf das Glück ihrer Schwester ist.

Schon vor vier Monaten hatte Paola ihre große Vorfreude auf das neue Familienmitglied mit der Community geteilt. Damals postete die zweifache Mutter ein Bild, auf dem sie zärtlich den Babybauch ihrer Schwester berührte. "Leute, ich werde Tante! Ich kann es immer noch nicht glauben", schrieb die Influencerin strahlend. Besonders rührend fand sie den Gedanken, dass aus ihrer "Babyschwester" nun selbst eine Mutter werden würde. Voller Stolz versprach sie damals ihren Fans: "Ich werde mein Bestes geben", um eine unterstützende und liebevolle Tante zu sein.

