Paola Marias Sohn feiert Einschulung ohne seinen Papa Sascha

Paola Maria (31) hat einen besonderen Meilenstein im Leben ihres Sohnes gefeiert: die Einschulung! Auf Instagram dokumentierte die Influencerin diesen wichtigen Tag mit zahlreichen Fotos und Clips, die ihre Fans begeistert verfolgten. Doch auf den Aufnahmen fiel eine Person besonders durch ihre Abwesenheit auf: Sascha Koslowski (38), der Vater des Jungen, war nicht dabei. Diese Tatsache blieb auch Paolas Followern nicht verborgen, die sie direkt darauf ansprachen.

In ihrer Instagram-Story stellte Paola klar, dass sie Sascha selbstverständlich zu allen bedeutenden Ereignissen im Leben ihrer Kinder einlade – so auch diesmal. "Nicht immer ist alles meine Schuld", betonte die ehemalige YouTuberin und fügte hinzu: "Natürlich lade ich seinen Papa zu jedem wichtigen Ereignis ein, das seine Kinder betrifft. Aber wenn er die Entscheidung trifft, nicht zu kommen oder die Zeit dazu nicht findet, dann kann ich das auch nicht ändern."

Paola Maria und Sascha waren lange das Traumpaar der deutschen YouTube-Welt. 2013 kreuzten sich ihre Wege, als Sascha mit seinem Bruder Dima als "DieAussenseiter" Kultstatus erreichte und Paola gerade ihre ersten Videos hochlud. Zwischen den beiden funkte es sofort: 2015 verlobten sie sich, zwei Jahre später gaben sie sich das Jawort. Mit ihren Söhnen Leonardo und Alessandro schien das Glück perfekt. Doch 2022 folgte das überraschende Liebes-Aus. Inzwischen sind die beiden offiziell geschieden – und immer wieder wird deutlich, dass das Verhältnis als Eltern nicht ganz reibungslos verläuft.

Getty Images Paola Maria und Sascha Koslowski auf der Berlin Fashion Week 2018

Instagram / paola Paola Maria und ihr Sohn im August 2025

Instagram / alexanderkoslowski Sascha Koslowski, YouTuber