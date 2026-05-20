Paola Maria spricht über den Albtraum nach ihrer Brust-OP

In der ARD-Dokureihe "Bin ich schön?" spricht Influencerin Paola Maria Ingoglia (32) offen über eine Brustvergrößerung, die für sie fast ein halbes Jahr lang zum Albtraum wurde. Sie war gerade einmal 20 Jahre alt, als sie sich zu dem Eingriff entschloss – und das war eine Entscheidung, die sie damals bitter bereuen sollte. Denn nach der Operation traten ernste Komplikationen auf, die eine zweite Notoperation erforderlich machten. Am Ende stand Paola vor dem Spiegel und musste feststellen, dass eines ihrer beiden Implantate entfernt worden war.

Den Anstoß für die Brust-OP hatten laut Paola abfällige Kommentare aus dem Netz gegeben. "Dieser Gedanke fing für mich an, als ich damals mit meinen ganzen Beauty- und Comedy-Videos gestartet habe und ich dann immer wieder lesen musste, dass ich nicht weiblich bin", erklärt sie in der Sendung. Zunächst verlief der Eingriff problemlos, doch wenige Wochen später wachte sie eines Morgens auf und bemerkte, dass ihr Oberteil "komplett blutig und nass" war. Ihr Arzt musste sie erneut operieren – und als sie aufwachte, fehlte ihr ein Implantat. "Ich bin wach geworden, habe so runtergeschielt und habe gesehen: Da fehlt etwas", so Paola Maria. Mit einer asymmetrischen Brust lebte sie daraufhin rund sechs Monate lang, bis das Implantat planmäßig wieder eingesetzt wurde. "Ich hatte so viel Scham", sagt Paola, und erklärt, sie habe die Asymmetrie in ihren Posts und Videos monatelang kaschiert.

Paola gehört zu den erfolgreichsten deutschen Influencerinnen – allein auf Instagram folgen ihr mehr als fünf Millionen Menschen. Ihr erstes YouTube-Video veröffentlichte sie bereits 2013, seitdem hat sie sich eine riesige Community aufgebaut. Heute blickt sie kritisch auf ihre damalige Entscheidung zurück: "Wenn ich mit meinem Kopf noch mal in mein 20-jähriges Ich gehen könnte, würde ich es nicht machen", sagt sie – zumindest "nicht so überstürzt". Privat hat sie zuletzt ebenfalls Neuigkeiten zu verkünden gehabt: Im vergangenen Jahr verlobte sich die zweifache Mutter.

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Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

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Instagram / paola Paola Maria 2024 im Urlaub

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Instagram / paola Alexander Thoss und Paola Maria bei ihrer Verlobung, März 2025