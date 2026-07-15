Auf dieses Frühstück schwört Harry Kane vor großen Spielen

Kurz vor dem WM-Halbfinale gegen Argentinien am 15. Juli hat Harry Kane (32) verraten, worauf er bei seiner Ernährung schwört. Der englische Kapitän, der sich beim Turnier in den USA bislang mit sechs Treffern hervorgetan hat, achtet besonders auf sein Frühstück. Je nach Trainingsbelastung wählt er zwischen Vollkorntoast mit Eiern oder einem Spinatomelett – und als Alternative Kokosjoghurt mit gemischten Beeren, hausgemachtem Granola und einem Schuss Honig. Gegenüber The Standard erklärte er: "Bevor ich trainiere, habe ich meistens eine gute Vorstellung von der Intensität der Einheit und passe meine Kalorien- und Kohlenhydratzufuhr entsprechend an."

Vor Spieltagen setzt Harry besonders konsequent auf Folgendes: "Wenn wir ein Spiel haben, beginne ich freitagmorgens beim Frühstück mit dem Carboloading und setze das bis kurz vor dem Spiel fort, um den Körper richtig zu versorgen." Dabei ist er seit Jahren nicht auf sich allein gestellt. An seiner Seite steht Koch und Ernährungsexperte Dan Sargeant, mit dem der Stürmer gemeinsam seinen Speiseplan immer weiter verfeinert hat. Über die jahrelange Zusammenarbeit sagte Harry: "Wir haben im Laufe der Jahre kontinuierlich geforscht und die Ernährungsaspekte optimiert, um in jedem kleinen Detail Fortschritte zu erzielen. Seit ich mit ihm zusammenarbeite, habe ich deutliche Verbesserungen meiner körperlichen Verfassung und meiner Leistungen auf dem Platz festgestellt." Die Zutaten, die Sargeant auswählt und vorbereitet, koche Harry dann zu Hause mit seiner Familie.

Kochen im Familienkreis hat für Harry also offenbar einen festen Platz im Alltag. Der vierfache Vater soll den Morgen gern damit beginnen, gemeinsam mit seinen Kindern das Frühstück zuzubereiten. Derweil sorgt beim WM-Turnier nicht nur er für Gesprächsstoff: Auch das englische Nationalteam um Jude Bellingham (23) begeistert die Fans – und sorgt selbst in den Tribünen für virale Momente, wie etwa die eiskalte Reaktion von Victoria Beckham (52) auf Bellinghams Treffer gegen Norwegen, die im Netz für reichlich Belustigung gesorgt hatte.

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Getty Images Harry Kane jubelt nach seinem Tor für England gegen Kroatien bei der WM 2026 in Arlington

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Instagram / harrykane Harry Kane, Fußballer

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Imago David und Victoria Beckham mit Familie jubeln beim WM-Spiel Norwegen gegen England in Miami