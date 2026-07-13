Surrealer Trump-Moment: Harry Kane bestätigt sein Golf-Date

Fußballstar Harry Kane (32) hat eine ungewöhnliche Begegnung mit US-Präsident Donald Trump (80) bestätigt. Der Stürmer des FC Bayern München spielte vor rund eineinhalb Jahren in Palm Beach eine Runde Golf mit dem Politiker. Gegenüber ESPN schilderte Harry nun das besondere Aufeinandertreffen: "Wenn dich der Präsident irgendwohin einlädt, ist es schon eine ziemlich surreale Erfahrung, ihn einfach zu treffen und natürlich mit ihm Golf zu spielen", sagte er. Donald hatte sich zuvor lobend über den englischen Fußballnationalspieler geäußert: "Ich denke, Kane ist ein großartiger Spieler. Ich habe Golf mit ihm gespielt und ich mag ihn sehr. Er ist auch ein guter Golfer. Er ist wirklich großartig."

Im ESPN-Interview lobte Kane nun auch Trumps Golffähigkeiten in höchsten Tönen. "Sein Golfspiel ist ehrlich gesagt ziemlich gut. Ich hoffe, ich kann so gut Golf spielen wie er, wenn ich in seinem Alter bin, das ist sicher", sagte der Fußballprofi. Er bezeichnete das Treffen als einmalige Erfahrung und zeigte sich dankbar für die Einladung. Dass Donald, der beim WM-Finale den Pokal überreichen wird, das gemeinsame Spiel überhaupt erst publik machte, stand offenbar im Zusammenhang mit Harrys aktueller Präsenz in den USA: Der Stürmer sorgt derzeit wegen seiner starken Leistungen bei der Weltmeisterschaft 2026 für Aufsehen, bei der England mit seiner Hilfe das Halbfinale erreicht hat. Dort trifft das Team am Mittwoch, dem 15. Juli, auf Argentinien.

Harry steht seit Jahren stark im öffentlichen Fokus, gibt jedoch nur selten Einblicke in sein Privatleben. Umso mehr sorgt eine so persönliche Anekdote wie das Golf-Date mit dem amerikanischen Präsidenten für Aufmerksamkeit. Harrys Leidenschaft für Golf ist indessen nichts vollkommen Neues – dass ihm sein Hobby nun jedoch eine ganz besondere Begegnung beschert hat, dürfte viele dennoch überrascht haben.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Donald Trump und Harry Kane

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Getty Images Donald Trump puttet mit Bryson DeChambeau und Gary Player; Schüler verfolgen die Aktion am Weißen Haus

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Getty Images Harry Kane im Dress des FC Bayern München