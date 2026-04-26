Sylvie Meis knallhart: Darum spricht sie keine Männer an

Sylvie Meis (48) packt im BILD-Podcast "MayWay" über ihr Liebesleben aus – und zieht dabei eine klare Grenze. Im Gespräch mit dem Format verrät die Moderatorin, dass sie beim Dating einen radikalen Kurswechsel vollzogen hat. "Ich habe mir vorgenommen, ich spreche keinen Mann mehr an und organisiere auch keine Dates mehr", erklärt Sylvie offen gegenüber BILD. Früher sei sie beim Flirten selbstbewusst auf Männer zugegangen, heute wolle sie, dass der potenzielle Partner die Initiative ergreift. Zwischen Hamburg, ihrem Wohnort, und ihren zahlreichen Jobreisen versucht sie nun, Herz und Karriere neu auszubalancieren – und macht unmissverständlich klar, wie sie sich ihre Zukunft in der Liebe vorstellt.

Im Podcast blickt Sylvie auch auf eine der schwersten Zeiten ihres Lebens zurück: ihre Brustkrebsdiagnose im Jahr 2009. Damals war sie 31 Jahre alt, lebte mit ihrem damaligen Ehemann Rafael van der Vaart (43) in Madrid und hatte ihren kleinen Sohn Damian zu Hause. "Ich hatte Todesangst", schildert sie ihre Gefühlswelt im Gespräch mit BILD. Sechs Monate Chemotherapie, Krankenhausflure, Tropf und stundenlange Behandlungen prägten ihren Alltag. Schon als Teenager war sie mit dem Thema konfrontiert gewesen, denn ihre Mutter erkrankte an Brustkrebs, als Sylvie 15 war. Heute geht die TV-Bekanntheit weiterhin regelmäßig zur Kontrolle und betont, dass sie seitdem jeden Tag mit großer Dankbarkeit wahrnimmt. Die Krankheit habe sie unabhängiger und disziplinierter gemacht – Eigenschaften, die sie auch in ihr aktuelles Singleleben mitnimmt.

Privat hat Sylvie nach zwei gescheiterten Ehen ihren Fokus klar auf ihre engsten Menschen gelegt. Im Podcast beschreibt sie, dass ihr Universum vor allem aus Sohn Damian, ihren Eltern, ihrem Bruder und ihrem Business-Team besteht. Sie seien ihre wichtigste Stütze und wüssten als Einzige wirklich, wie es ihr hinter dem strahlenden Lächeln geht. Gleichzeitig betont die Niederländerin, dass sie die Hoffnung auf eine große Liebe nicht aufgegeben hat. "Ich habe den Glauben an die wahre große Liebe nicht verloren. Ich liebe immer noch die Liebe", sagt sie zu BILD. Bis dieser besondere Mensch in ihr Leben tritt, genießt Sylvie neue berufliche Abenteuer – etwa ihre emotionale Rolle in einer ARD-Serie, die sie als eines ihrer Highlights bezeichnet – und lebt nach eigenen Worten heute mehr denn je das Leben, von dem sie als junges Mädchen geträumt hat.

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Imago Sylvie Meis bei der ARD Blue Hour während der 76. Berlinale in Berlin

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Instagram / damian.vandervaart Damian van der Vaart mit seinen Eltern Sylvie und Rafael

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RTLZWEI Moderatorin Sylvie Meis bei "Love Island VIP" 2025