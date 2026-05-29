Candace Camerons Familie wächst: Zweites Enkelkind kommt

Gleich doppelt darf sich Candace Cameron Bure (50) über Nachwuchs in ihrer Familie freuen: Nur wenige Wochen nach Tochter Natasha (27) hat nun auch Sohn Lev Bure zusammen mit seiner Frau Elliott eine Schwangerschaft verkündet. Das Paar teilte die freudige Neuigkeit am 28. Mai auf Instagram – mit strahlenden Fotos, auf denen die beiden gemeinsam Ultraschallbilder in die Kamera halten. "Baby Bure kommt bald!" schrieb Elliott dazu. Candace reagierte in den Kommentaren sofort überschwänglich: "CandyGram völlig aufgeladen! Wir sind überglücklich!"

Die stolze Mama teilte die Bilder auch auf ihrem eigenen Instagram-Account und ließ ihrer Begeisterung dort freien Lauf: "Das gibt es doch nicht! Noch ein Enkelkind unterwegs! Kann das Leben noch schöner sein?!" Auch Natasha meldete sich in den Kommentaren zu Wort und freute sich für ihren Bruder und ihre Schwägerin: "Babyparty hat begonnen! Süße Cousins kommen!" Auf ihrer Instagram-Story ergänzte sie: "Und habe ich schon erwähnt?! Baby P bekommt noch einen Cousin." Candace teilte in ihren Stories zudem mit, wie sehr sie und Ehemann Valeri Bure (51) sich freuen: "Val und ich könnten nicht aufgeregter sein. Lev und Elliott werden unglaubliche Eltern."

Lev und Elliott heirateten im Januar 2024 bei einer Outdoor-Zeremonie im Napa Valley – es war ein Moment, den Candace damals auf Instagram ausführlich feierte. Auch Natasha hatte erst Anfang Mai ihre Schwangerschaft bekanntgegeben – sie und ihr Mann Bradley Steven Perry erwarten ihr erstes Kind. Candace hatte damals gegenüber dem Magazin People gesagt, sie sei "überwältigt vor Freude" und das Mutterwerden von Natasha sei "eines der größten Geschenke, die ich je bekommen habe". Nun kommt mit Levs Baby zeitnah ein zweites Enkelkind hinzu – Candace kommentierte das so: "Kann ich wirklich glauben, dass ich gleich zweimal Oma werde? Ich bin so aufgeregt."

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Getty Images Candace Cameron Bure, Schauspielerin

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Instagram / candacecbure Lev und Elliott Bure verkünden im Mai 2026 ihre Schwangerschaft auf Instagram

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Getty Images Valeri Bure, Lev Bure, Candace Cameron-Bure, Maksim Bure, Natasha Bure 2016 in L.A.