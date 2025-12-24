Candace Cameron Bure offenbart ihren Beauty-Geheimtipp

Candace Cameron Bure (49) hat offenbart, dass sie sich zum ersten Mal Botox spritzen ließ – und sich "besser dadurch" fühlt. Die Schauspielerin sprach mit Us Weekly über das Älterwerden, den nahenden 50. Geburtstag und ihren Wunsch, emotional und körperlich in Balance zu bleiben. Bekannt geworden als DJ Tanner in Full House, beschrieb Candace den Druck der Öffentlichkeit als real und anhaltend. Sie erklärte, sie habe ihre Falten zusehends wahrgenommen und sich bewusst für den Schritt entschieden. Gleichzeitig betonte sie, sie wolle "so natürlich wie möglich" altern, treffe Entscheidungen aber nach ihrem eigenen Gefühl.

Im Gespräch führte Candace weiter aus, dass ihr Körperpflege und Bewegung wichtig sind: "Bewegung ist ein Geschenk, kein Selbstläufer", sagte sie US Weekly und zeigte sich dankbar, trainieren zu können. Zugleich stellte sie klar, dass jeder seinen eigenen Weg beim Thema Beauty wählen solle: "Ich habe immer gesagt, jeder sollte so altern, wie er es möchte." Ob sie eines Tages mehr machen würde, ließ sie offen: "Ich weiß nicht, wie ich mich in zehn Jahren fühle – wenn ich ein Facelifting will, mache ich eines." Der Diskurs in Hollywood ist vielfältig: Amanda Seyfried (40) lobte Botox jüngst, betonte aber, dass dort für sie Schluss sei. Kris Jenner (70) ließ sich zuletzt ein Facelifting machen und scherzte gegenüber Kim Kardashian (45), ihre Nase sei "wahrscheinlich das Einzige an [ihrem] Gesicht, das echt ist", wie es US-Medien berichteten. Kate Winslet (50) wiederum sagte der Sunday Times über den Beauty-Druck: "Es ist f*cking Chaos da draußen."

Abseits der Schönheitsdebatte blickt Candace privat auf eine große Familie und feste Routinen, die ihr Struktur geben. Die dreifache Mutter, die schon als Kind vor der Kamera stand, hat sich über die Jahre ein Leben geschaffen, in dem Alltagstermine und Sport genauso Platz finden wie ruhige Momente. Freunde beschreiben die Schauspielerin als diszipliniert, aber familiär – jemand, der früh aufsteht, Trainingszeiten einhält und dennoch gern lange am Esstisch sitzt. Tochter Natasha, die kürzlich geheiratet hat, gilt als enge Vertraute, mit der die TV-Bekanntheit häufig Zeit verbringt. Wer Candace kennt, weiß: Entscheidungen rund um Beauty und Wohlbefinden ordnet sie ihren persönlichen Werten unter – mit einem Fokus auf Dankbarkeit, Gelassenheit und klare Grenzen gegenüber öffentlichem Druck.

Getty Images Candace Cameron Bure, "Full House"-Darstellerin

Getty Images Candace Cameron Bure, Schauspielerin

Getty Images Candace Cameron Bure, 2019