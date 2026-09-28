Panagiota Petridou und Aaron Troschke starten Sammler-Show

Panagiota Petridou (47) und Aaron Troschke (37) bekommen gemeinsam eine neue Show im deutschen Fernsehen: "Mein Lieblingsstück – Die eBay Sammler-Challenge" dreht sich um außergewöhnliche Sammelleidenschaften und ganz persönliche Schatzkästchen. Wie Kabel Eins nun mitteilte, startet das Format am Sonntag, dem 8. November, um 19 Uhr im Fernsehen und ist zeitgleich auch auf Joyn abrufbar. Das Konzept: Die Moderatorin und der Realitystar begeben sich zunächst getrennt voneinander auf Schatzsuche. Dabei lernen sie Sammlerinnen und Sammler kennen und erhalten einen ganz persönlichen Einblick in deren kuriose Fundstücke. Anschließend treffen die beiden im Studio aufeinander und treten gegeneinander an. Pro Folge geht es um 3.000 Euro Preisgeld – doch Panagiota und Aaron spielen nicht für sich selbst, sondern stellvertretend für die jeweilige Sammlerin oder den jeweiligen Sammler, die sie unterstützen.

Bevor es im Studio zum Duell kommt, tauchen die beiden unabhängig voneinander in völlig unterschiedliche Sammlerwelten ein. Vor Ort warten dabei verschiedene Aufgaben auf sie, die es zu meistern gilt. Im anschließenden freundschaftlichen Wettstreit sind Fachwissen, ein gutes Gespür für besondere Stücke und natürlich möglichst viele Punkte gefragt. Die Duelle versprechen dabei reichlich Abwechslung: Mal treten Animefiguren gegen "Funko Pops" an, mal messen sich Analogkameras mit Retro-Konsolen vom Typ Dreamcast. Auch Pokémon-Sammelobjekte und Spielzeug stehen auf dem Programm. Damit deckt die Sendung eine große Bandbreite an Sammelleidenschaften ab – von Sneakern über Schneekugeln bis hin zu Retrotechnik. Für die Zuschauer eröffnet sich so ein Blick auf außergewöhnliche Sammlungen, die im Alltag sonst nur selten zu sehen sind.

Zuletzt sorgte Panagiota mit etwas anderem für Schlagzeilen. Beim Sommerfest in der Berliner Residenz wurde sie laut Bunte gleich mehrfach auf ihre angebliche Ähnlichkeit mit Jennifer Aniston angesprochen. "Ich höre jeden Tag, dass ich aussehe wie Jennifer Aniston. Überall. Beim Bäcker. Im Fitnessstudio, heute auf dem roten Teppich schon fünfmal", sagte Panagiota. Auch in den sozialen Netzwerken bekomme sie das ständig zu hören: "Mir schreiben das die Leute, aber so, als würden sie es zum ersten Mal entdecken: 'Hat dir schon mal irgendjemand gesagt...?' Dann muss ich sagen: 'Ja!'" Die Moderatorin nahm den Vergleich mit Humor und legte sogar noch nach. "Ich glaube auch, sie macht mir alles nach. Aber sie ist länger auf der Welt als ich", witzelte sie. Und: "Aber ich vermute mal, dass sie eine billige Kopie von mir ist. Eigentlich will sie Panagiota Petridou sein."

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Joyn / Willi Weber Aaron Troschke und Panagiota Petridou bei "Mein Lieblingsstück – Die eBay Sammler-Challenge"

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Getty Images Aaron Troschke, Webstar

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Getty Images Panagiota Petridou bei der Premiere von "Horst Schlämmer Sucht Das Glück" am 19. März 2026