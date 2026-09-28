Chloe Bailey sorgt bei den VMAs 2026 für einen Nippelblitzer

Chloe Bailey hat bei den MTV Video Music Awards in Los Angeles alle Blicke auf sich gezogen. Auf dem Teppich vor dem Peacock Theater präsentiert sich die Sängerin am Sonntag in einem hautengen, silbern schimmernden Kleid, das mit zahlreichen Schmucksteinen besetzt ist. Große Cut-outs an Brust und Taille legten dabei viel Haut frei und betonten ihre Kurven. Genau diese riskanten Ausschnitte wurden der Musikerin beim Posieren jedoch fast zum Verhängnis: Chloe unterläuft vor den Kameras ein kurzer Nippelblitzer. Die Musikerin lässt sich das Malheur nicht anmerken und setzt ihren selbstbewussten Auftritt vor den Fotografen unbeirrt fort. Zu dem glamourösen Glitzerlook kombiniert sie eine elegante Hochsteckfrisur, aus der einzelne Strähnen locker herausfallen. Auch ihre auffällig blondierten Augenbrauen ziehen die Blicke auf sich. Wie Chloe gegenüber E! News erklärt, hat sie sich ganz bewusst für diese ungewohnte und freizügige Verwandlung entschieden.

Warum sie sich für so viel Haut entschied, erklärte die Musikerin im Gespräch mit E! News: "Ich wollte dieses innere Licht nach außen strahlen lassen, und es sind die VMAs. Ich habe meine Teppichlooks sehr modisch gehalten und war, wenn es darum ging, den Körper zu zeigen, ein bisschen vorsichtig. Also sagten wir heute Abend: 'Lass uns ein bisschen Haut zeigen.'" Auch die hellen Augenbrauen gehören zu dem Konzept. Sie sollen ihrer musikalischen Seite mehr Ausdruck verleihen und dem gesamten Auftritt eine kantigere Note geben. Auf Instagram setzt Chloe das funkelnde Kleid noch einmal in einem Video in Szene. Als musikalische Untermalung wählt sie ihren gemeinsam mit Timbaland (55) veröffentlichten Song Talking Dirty. Bei ihren Followern kommt die Verwandlung bestens an. "Diese Augenbrauen sind der Hammer! Behalte sie eine Weile bei!" und "Dieses Kleid ist wunderschön!", lauteten zwei der Kommentare.

Der Auftritt passt zu einer neuen persönlichen Phase, über die Chloe seit der Veröffentlichung ihres mit Timbaland aufgenommenen Mixtapes "Resurrection" spricht. Das Projekt erschien drei Monate vor den VMAs. Die Musikerin bezeichnet diesen Abschnitt als ihre "Resurrection"-Ära und möchte Unsicherheiten sowie das Bedürfnis nach äußerer Bestätigung hinter sich lassen. "An mich selbst glauben, niemals an irgendetwas zweifeln und wissen, dass ich die Nummer eins bin", beschrieb sie ihre Haltung gegenüber E! News. Dass auch sie körperliche Unsicherheiten kennt, hatte die Musikerin im Juni im Interview mit People deutlich gemacht. Damals erzählte sie, dass sie besonders mit Veränderungen an ihren Armen gehadert habe. Seit Februar trainiere sie intensiv und freue sich inzwischen über sichtbare Muskeln an Armen und Rücken sowie mehr Kraft im Alltag. Als ein TikTok-Nutzer im Juli ihren Gewichtsverlust thematisierte, reagierte sie offen. Ihr Gewicht schwanke, erklärte Chloe, doch sie trainiere seit Februar hart und sei froh, diesmal ihren Hintern nicht verloren zu haben.

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Getty Images Chloe Bailey bei den MTV Video Music Awards 2026 im Peacock Theater in Los Angeles

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Getty Images Chloe Bailey bei den MTV Video Music Awards 2026 im Peacock Theater in Los Angeles

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Getty Images Chloe Bailey bei den MTV Video Music Awards 2026 im Peacock Theater in Los Angeles