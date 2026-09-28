Talkshow-Auftritt: Laura Maria Rypa wehrt sich gegen Hass

Laura Maria Rypa (30) hat sich in der NDR-Talkshow "deep und deutlich" sehr verletzlich gezeigt – und bekommt dafür nun Gegenwind. Nach der Ausstrahlung sammelten sich unter ihren Beiträgen zahlreiche fiese Kommentare, gegen die sich die Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story wehrt. In der Sendung hatte die zweifache Mutter unter Tränen über die Frühgeburt ihres ersten Sohnes gesprochen und erzählt, wie groß ihre Angst damals gewesen sei, dass er die Zeit auf der Intensivstation nicht überstehen könnte – und all das unter dem Druck der Öffentlichkeit. Besonders die spöttischen Reaktionen auf ihre Tränen setzen ihr zu. "Und ja, wenn ich über diese Zeit spreche, weine ich. Natürlich weine ich", stellt sie klar. An ihre Kritiker richtet sie deutliche Worte: "Ihr müsst mein Leben nicht verstehen. Ihr müsst meine Entscheidungen nicht gut finden. Aber ein bisschen Menschlichkeit, Respekt und Empathie sollten wirklich nicht zu viel verlangt sein."

In der Sendung hatte sie geschildert, wie sehr sie unter den Schattenseiten der Öffentlichkeit gelitten habe: "Man muss sich vorstellen: Mein Sohn liegt auf der Intensivstation. Ich weiß nicht, ob mein Kind überleben wird. Und dann stellt sich heraus, dass eine Mutter, die selbst ein Kind auf der Intensivstation liegen hatte, Videos und Fotos von meinem Kind gemacht und diese weitergeleitet hat." Auslöser für ihr Statement waren Nachrichten wie "Dann mach Instagram doch privat", "Aber das Geld schmeckt, oder?" oder auch "Heul doch ins Kissen", die sie zuvor in ihrer Story teilte. Ein weiterer Vorwurf lautete, sie habe eigentlich nicht in die Öffentlichkeit gewollt, sitze nun aber in einer Talkshow. Die Influencerin erklärt, sie habe mit ihrem Auftritt zeigen wollen, dass ein Leben im Rampenlicht eben nicht ausschließlich aus Glamour, Geld, hübschen Fotos und roten Teppichen besteht. Hinter den Bildern sitze "auch ein echter Mensch. Eine Mutter. Eine Frau, die genauso Angst haben, überfordert sein und an ihre Grenzen kommen kann". Die negativen Stimmen seien allerdings die Ausnahme geblieben – für ihren Auftritt habe sie vor allem Zuspruch erhalten, wofür sie sich ausdrücklich bei ihrer Community bedankte.

Für Laura Maria war damals nicht nur die Weitergabe der Aufnahmen ihres Sohnes belastend. Auch jemand aus ihrem engsten Bekanntenkreis hatte ihre Schwangerschaft an die Presse verkauft. Danach sei Vertrauen kaum noch möglich gewesen, weshalb sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzog. Bei "deep und deutlich" sprach sie außerdem über das Aus ihrer Beziehung mit Pietro Lombardi (34): "Wir haben uns verloren, haben oft gestritten." Nach den Erlebnissen rund um die Frühgeburt habe ihr Fokus komplett auf den Kindern gelegen. Seit 2020 waren die beiden mit Unterbrechungen ein Paar, 2022 folgte die Verlobung. Im Januar 2023 kam Sohn Leano zur Welt, im August 2024 Amelio. Ein Jahr nach der Geburt des zweiten Sohnes machte sie die Trennung öffentlich. Als Eltern ziehen die beiden nach eigener Aussage für ihre Kinder an einem Strang – auch wenn kurzfristige berufliche Termine des Sängers hin und wieder für Reibereien sorgen.

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, September 2026

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Oktober 2025

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Söhnen