Mit 15: Ashley Park erinnert sich an Kampf gegen Leukämie

Ashley Park (35) hat über eine der schwersten Phasen ihres Lebens gesprochen. Bei ihrem Auftritt in der US-Sendung "TODAY" erinnerte sich die Schauspielerin an ihren Kampf gegen Leukämie, den sie im Alter von 15 Jahren führte. Damals verbrachte sie acht Monate zur Behandlung im Krankenhaus und war in dieser Zeit stark auf Spenderblut angewiesen. "Ein großer Teil meiner Behandlung bestand darin, dass ich in hohem Maße auf Blut- und Thrombozytentransfusionen angewiesen war. Diese Blutspenden retten Leben, sie retten Leben wie meines", schilderte der Emily in Paris-Star eindringlich im Gespräch. Anlass für ihre eindringlichen Worte ist die von Abbott und den Big-Ten-Hochschulen gestartete Kampagne We Give Blood. Die Initiative soll insbesondere junge Erwachsene dazu bewegen, selbst Blut zu spenden. Mit ihrer persönlichen Geschichte macht Ashley deutlich, welche unmittelbare Bedeutung jede einzelne Spende für schwer erkrankte Menschen hat.

Während ihres monatelangen stationären Aufenthalts habe sie nach eigener Aussage mehr mit Bluttransfusionen zu tun gehabt als mit Menschen. Ihr persönlicher Kontakt beschränkte sich damals weitgehend auf das medizinische Personal, ihre Mutter und ihre Großmutter. Der Gedanke, dass Fremde das Blut gespendet hatten, das sie zum Überleben brauchte, tröstete sie über die langen Prozeduren hinweg. "Ich erinnere mich noch genau, dass ich manchmal dachte: Oh, ich glaube, diese zweistündige Transfusion fühlt sich irgendwie so an, als wäre jemand bei mir", erzählte sie in der Sendung. Heute richtet Ashley ihren Dank ausdrücklich an alle Menschen, die Blut abgeben. "Vielen Dank. Zehn Minuten eures Tages und eine einzige Spende – damit helft ihr, ein Leben zu retten", erklärte sie. Zugleich rief sie Studierende zur Teilnahme am We-Give-Blood-Wettbewerb auf. Laut Ashley sind derzeit 25 Prozent der Blutspender älter als 65 Jahre.

Die Erkrankung hatte sich bemerkbar gemacht, als Ashley im zweiten Jahr der Highschool war. Plötzlich konnte sie ihre Tanzstunden nicht mehr durchhalten und schaffte es nicht, in der Schule die Treppen zu steigen. Über den Moment kurz vor den Weihnachtsferien sprach sie bereits 2018 gegenüber Broadway.com: "Ich ging zu einer Untersuchung, weil ich den Tanzunterricht nicht mehr durchhielt. Ich konnte in der Schule keine Treppen mehr steigen und all diese Dinge. Der Arzt sagte: 'Du musst sofort in die Notaufnahme. Irgendetwas stimmt nicht.'" Noch am selben Abend wurde Ashley ins Krankenhaus aufgenommen. Insgesamt musste sie sechs Runden Chemotherapie überstehen und verbrachte einen Großteil des folgenden Jahres in der Klinik. Nach dem Ende der Behandlung kehrte sie schließlich in die Schule sowie auf die Bühne zurück. Später gelang ihr auch international der Durchbruch, unter anderem mit ihrer Rolle als Mindy Chen in der Netflix-Serie "Emily in Paris".

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Getty Images Ashley Park, Schauspielerin

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Getty Images Ashley Park bei der Time100 Next Gala 2024

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Caroline Dubois / Netflix © 2026 Lily Collins (Emily) und Ashley Park (Mindy) in "Emily in Paris" Staffel 6