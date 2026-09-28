Nach 60 Jahren Beef: Heino versöhnt sich mit Freddy Quinn

Rund 60 Jahre lang galten sie als Konkurrenten – jetzt scheint zwischen Heino (87) und Freddy Quinn endlich Frieden zu herrschen. Zu Freddys 95. Geburtstag schickte Heino seinem langjährigen Rivalen einen persönlichen Brief und würdigte dessen außergewöhnliche Karriere. Gegenüber Bild brachte der Sänger seine Anerkennung deutlich zum Ausdruck: "Wir beide haben über viele Jahrzehnte unseren Weg in der deutschen Musikgeschichte gehen dürfen. Wenn man auf so ein langes Leben und eine so außergewöhnliche Karriere zurückblicken kann wie Du, dann verdient das vor allem eines: große Hochachtung und Respekt." Freddy schien die Post aus heiterem Himmel zu überraschen – angenommen hat er das Friedensangebot trotzdem. "Eine Geburtstagskarte von Heino? Wer hätte das gedacht! Ich hatte nie ein Problem mit ihm. Es wurde immer viel geschrieben. Aber von meiner Seite: Respekt für seine Lebensleistung. Ich finde das eine tolle Geste von ihm", erklärte er gegenüber dem Blatt.

Begonnen hatte die Rivalität Mitte der 1960er-Jahre. Freddy war damals mit Seemannsliedern bereits etabliert, während Heino mit einem ähnlichen Repertoire seine Karriere startete. Dessen erste Single "13 Mann und ein Kapitän" erschien 1966 – ein Lied, das zuvor auch Freddy gesungen hatte. Heinos Aufnahme verkaufte sich mehr als 100.000-mal, später zog er laut Bild in puncto Popularität an seinem Kollegen vorbei. "Freddy war nicht besonders glücklich darüber, dass ich zu Beginn meiner Karriere wie er auch Seemannslieder sang und damit Erfolg hatte", erinnerte sich Heino. Nach Angaben der Zeitung ging Freddy seinem Konkurrenten jahrelang aus dem Weg, während Heino einem Treffen offen gegenüberstand. In seinem Brief betonte er nun: "Mit den Jahren wird vieles, was einmal wichtig war oder einem so erschienen ist, kleiner und das Verbindende größer. Uns verbinden die Musik, die Bühne und die Liebe und Treue eines Publikums, das uns über Generationen begleitet hat."

Ob es nach dem versöhnlichen Schreiben auch zu einem persönlichen Wiedersehen der beiden Musiker kommt, ist bislang offen. Die Bild nennt Heinos 88. Geburtstag am 13. Dezember als möglichen Anlass für ein Wiedersehen der beiden Musiklegenden. Hinter dem Schlagerstar liegt zudem eine gesundheitlich einschneidende Zeit: Im Juni 2026 wurde er an der Uniklinik Salzburg heimlich am Herzen operiert, öffentlich bekannt wurde der Eingriff erst einen Monat später. Eine spezielle Untersuchung hatte zuvor ergeben, dass seine Herzkranzgefäße verengt waren und dadurch ein Herzinfarktrisiko bestand. Beschwerden hatte der Musiker nach eigenen Angaben gar nicht bemerkt. Während der Operation setzten die Ärzte ihm zwei Stents ein. Heino überstand den Eingriff gut und erklärte anschließend, dass er sich wieder fit und leistungsstark fühle. Damit konnte er auch seine weiteren beruflichen Pläne fortsetzen.

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Getty Images Heino, Sänger

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Imago Freddy Quinn in der ZDF-Show "Willkommen bei Carmen Nebel" am 29.10.2005

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Getty Images Heino, deutscher Sänger

Sollten Heino und Freddy Quinn nach der Versöhnung auch persönlich aufeinandertreffen? Unbedingt! Ein Wiedersehen der beiden Musiklegenden wäre ein toller Moment. Nein, der respektvolle Briefwechsel ist als Abschluss eigentlich genau richtig. Ergebnis anzeigen