Extremsportler Arda Saatçi feiert Laufstegdebüt in Paris

Arda Saatçi (29) betritt heute Abend zum allerersten Mal einen Laufsteg: Am Montag, den 28. September 2026, präsentiert sich der Extremsportler bei der L'Oréal-Paris-Show im Rahmen der Pariser Fashion Week. Damit tauscht er sein gewohntes hohes Lauftempo gegen einen deutlich gemächlicheren Schritt auf dem Catwalk – und wagt sich in ein Metier, das für ihn völlig neu ist. An seiner Seite laufen bei dem Spektakel international bekannte Models und Stars wie Heidi Klum (53) und Kendall Jenner (30). Für den Sportler ist dieser Auftritt ein Ausflug in eine Welt, die sich stark von seinen bisherigen Projekten unterscheidet. Genau darin liegt für ihn jedoch der Reiz. "Für mich ist das komplett neues Territorium! Aber genau das reizt mich", betont Arda gegenüber Bild voller Vorfreude. Trotz seiner fehlenden Laufstegerfahrung will er sich der ungewohnten Aufgabe stellen und bei der großen Show eine neue Seite von sich präsentieren.

Auf ein professionelles Catwalk-Training hat der Sportler vor seinem großen Auftritt komplett verzichtet. Ein Coaching, bei dem ihm jemand Haltung, Blickrichtung und den richtigen Gang beibringt, kam für ihn nicht infrage. "Ich gehe komplett Freestyle rein. Ich will einfach ich selbst sein", erklärte Arda im Gespräch mit dem Blatt. Sein persönliches Motto für den Abend lautet: "Rausgehen, bei dir bleiben und zeigen, wer du bist." So offen der 29-Jährige für das neue Metier ist, bei einem Teil seines Aussehens macht er keine Kompromisse. Seinen markanten Bart würde Arda weder für einen Auftritt auf dem Laufsteg noch für ein großes Fotoshooting abrasieren. An diesem Erkennungsmerkmal möchte er auch in der Modewelt festhalten.

Bereits im Mai 2026 hatte Arda mit einer außergewöhnlichen Aktion für Aufsehen gesorgt. Damals stellte er sich in Los Angeles einer 600-Kilometer-Challenge und bewies dabei jede Menge Kampfgeist und Durchhaltevermögen. Nach der brutalen Challenge, die zeitweise Millionen Menschen im Livestream verfolgten, zählte für ihn im Ziel nur eine Person: seine Mama. Im Podcast "Deep Dive" von Sport1 verriet er später, was sie ihm in diesem Moment sagte. "Sie hat mir gesagt, dass sie sehr stolz auf mich ist. Dass sie sich gefragt hat: 'Wie hast du das nur geschafft?' Und dass sie mich über alles liebt", erzählte Arda und kämpfte dabei mit den Tränen.

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Getty Images Arda Saatçi bei den GQ Men of the Year Awards 2024

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Getty Images Gillian Anderson, Andie MacDowell, Aja Naomi King, Ariana Greenblatt, Kendall Jenner, Heidi Klum und Helen Mirren bei Women of Worth in L.A.

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Instagram / ardasaatci Arda Saatçi, Extremsportler