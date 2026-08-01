Security greift ein: Schock bei Karol-G-Konzert in Kanada

Ein beunruhigender Zwischenfall überschattet aktuell Karol Gs (35) Welttournee: Wie TMZ berichtet, wurde die kolumbianische Sängerin während ihres Konzerts im Rogers Stadium in Toronto plötzlich von einem Fan bedrängt. Videos auf TikTok zeigen, wie der Mann auf die Bühne springt, Karol an der Hand packt und ihr während des Auftritts gefährlich nahekommt. Zeitweise greift der Fan sogar nach ihrem Mikrofon, während die Grammy-Preisträgerin unbeirrt weitersingt.

Nur wenige Sekunden später greifen die Sicherheitskräfte ein und ziehen den Mann von der Bühne, bevor die Situation weiter eskalieren kann. Karol lässt sich von dem Schreckmoment jedoch nicht aus der Ruhe bringen und setzt ihre Performance unbeirrt fort. Wie TMZ berichtet, wurde nach bisherigen Informationen niemand verletzt. Der Bühnensturm dürfte der Sängerin und den Tausenden Fans im Stadion dennoch noch lange in Erinnerung bleiben.

Mit ihrer Stadiontour "Viajando Por El Mundo Tropitour" begeistert sie aktuell Fans rund um den Globus. Erst vor Kurzem hatte sie im Vogue-Podcast "The Run-Through" verraten, wie sie sich gemeinsam mit einem Personaltrainer, einem Koch und einem Erholungsspezialisten auf die Shows vorbereitet. Außerdem gewährte sie überraschend persönliche Einblicke in ihr Privatleben. Umso größer dürfte nun die Erleichterung sein, dass der Vorfall in Toronto glimpflich ausgegangen ist.

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