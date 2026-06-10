Brad Pitts Tochter Zahara legt seinen Nachnamen rechtlich ab

Für Brad Pitt (62) gibt es erneut einen schmerzhaften Rückschlag in seinem Verhältnis zu seinen Kindern: Seine Tochter Zahara (21) hat laut einem Bericht von TMZ beim Superior Court in Los Angeles einen Antrag auf Namensänderung eingereicht. Demnach möchte die 18-Jährige künftig offiziell "Zahara Marley Jolie" heißen – und damit den Nachnamen ihres Vaters vollständig und rechtlich bindend ablegen. Zahara hatte den Namen Pitt bereits seit Längerem nicht mehr verwendet, nun soll die Änderung auch auf dem Papier festgeschrieben werden.

In ihrer Eingabe an das Gericht nannte die Tochter von Brad und Angelina Jolie (51) keine Begründung für diesen Schritt. Das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Vater soll allerdings schon seit Jahren angespannt sein. So war Brad TMZ zufolge nicht bei Zaharas College-Abschluss anwesend – und soll seine Tochter auch nicht einmal kontaktiert haben, um sein Fernbleiben zu erklären. Ein Brad nahestehender Insider teilte dem Medienportal mit, dass dieser Angelinas Verhalten für die Entfremdung mitverantwortlich mache. Zahara ist dabei nicht das einzige Kind, das dem Vater den Rücken kehrt: Auch Shiloh (20), Maddox (24) und Vivienne (17) nutzen den Nachnamen Pitt nicht mehr.

Die Bindung zwischen Zahara und ihrer Mutter Angelina scheint derweil besonders eng zu sein. Bei einem Mutter-Tochter-Event am Spelman College in Atlanta widmete die junge Frau ihrer Mutter öffentlich eine sehr persönliche Hommage. Sie sprach dabei davon, dass die beiden eine "einzigartige, fast schon seelenverwandte Beziehung" verbinde, die sich kaum in Worte fassen lasse. Angelina hatte Zahara im Jahr 2005 in Äthiopien adoptiert – damals war Brad noch nicht ihr Ehemann, heiratete sie aber 2014 nach neun Jahren Beziehung.

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Getty Images Angelina Jolie mit ihrer Tochter Zahara, Januar 2025

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Imago Brad Pitt, Filmstar

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Getty Images Zahara und Angelina Jolie bei den Golden Globes 2025 in Beverly Hills