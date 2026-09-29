Bianca Heinicke und ihr Ex Julian Claßen sind sich entfolgt

Zwischen Bianca Heinicke (33) und Julian Claßen (33) scheint auf Social Media eine neue Distanz entstanden zu sein: Die beiden folgen sich auf Instagram nicht mehr gegenseitig. Wie eine Analyse der Gossipseite Gossipaufdie1 nahelegt, soll sich das erst vor rund drei Wochen geändert haben. Der Schritt fällt besonders auf, da sich Bianca und Julian nach dem Ende ihrer Beziehung zwischenzeitlich wieder gut verstanden hatten und sogar gemeinsam öffentlich aufgetreten waren. Nun scheint zumindest auf Instagram wieder mehr Abstand zwischen den ehemaligen Partnern zu liegen. Ob es einen konkreten Anlass für das gegenseitige Entfolgen gibt, ist bislang völlig offen. Weder Bianca noch Julian haben sich bisher zu dem Thema geäußert – eine Erklärung für den Schritt gibt es also nicht.

Doch nicht nur der Kontakt zwischen den beiden Influencern scheint sich verändert zu haben. Auch Julians Schwester Bianca Schmitt folgt der früheren YouTuberin inzwischen nicht mehr. Dabei war das Verhältnis zuvor offenbar ein anderes: Noch im Oktober 2024 nahmen Bianca und Julian gemeinsam mit seiner Schwester und Biancas Partner Timothy Hill (31) eine Podcastfolge auf. Dieser Auftritt vermittelte den Eindruck, dass die Beteiligten trotz der Trennung miteinander auskommen. Auf Biancas eigenem Instagramprofil ist es inzwischen jedoch ruhig geworden. Ihr bislang letzter Feedbeitrag stammt vom 27. Juni 2026, danach veröffentlichte sie dort keine weiteren Posts. Julian hingegen teilt weiterhin regelmäßig Einblicke in sein Leben mit seiner Community. In vielen seiner Posts zeigt er sich gemeinsam mit seiner Verlobten Palina, mit der er derzeit ein gemeinsames Kind erwartet.

Bianca und Julian waren verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Nach dem Ende ihrer Ehe sprach Bianca immer wieder über ihre persönliche Veränderung und erklärte, sich bewusst von Konsum und materiellen Dingen abgewendet zu haben. Anfang 2026 ordnete sie ihr Leben nach der Trennung auch im Gespräch mit Rezo (34) ein. Dabei erklärte Bianca, dass Beziehungen enden könnten, wenn Menschen mit der Zeit unterschiedliche Einstellungen entwickelten oder sich auseinanderlebten. Ihre damaligen Aussagen geben zwar einen Einblick in ihren persönlichen Wandel und ihre Sicht auf Trennungen, liefern aber keine bestätigte Erklärung für die aktuelle Instagramdistanz zu Julian. Ob diese Überlegungen überhaupt mit dem gegenseitigen Entfolgen zusammenhängen, sagte Bianca nicht. Damit bleibt weiterhin unklar, weshalb die beiden ihre Social-Media-Verbindung nun beendet haben.

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Collage: Instagram, Instagram Julian Claßen und Bianca Heinicke, YouTube-Stars

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina im Mai 2026

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Getty Images Julian Claßen und Bibi Claßen beim Bambi 2016