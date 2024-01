Mary Roos spendet ihre Rente an wohltätige Organisationen!

Sie hat ein großes Herz. Mary Roos (74) hatte in den 70ern ihre Karriere als Sängerin gestartet. Beim Eurovision Song Contest belegte sie 1972 den dritten Platz, der sie international erfolgreich machte. Die "Ich bin stark nur mit dir"-Interpretin zählt heute zu den bekanntesten deutschen Schlagermusikerinnen. 2019 kündigte sie nach rund 50 Jahren ihr Bühnenende an. Den Ruhestand kann sie in vollen Zügen genießen und entscheidet sich für eine wohltätige Aktion: Mary spendet ihre Rente.

Im Bild-Interview erklärt die Künstlerin: "Ich habe mich entschieden, jeweils die Hälfte der Summe an die Organisation Ärzte ohne Grenzen und an den niedersächsischen Tierschutzhof Neumann in Drochtersen zu spenden." Mary freue sich, dass das Geld jetzt endlich einen Nutzen hat – sie habe sich gut abgesichert: "Ich habe als Selbstständige über die Jahrzehnte genügend Geld gespart, dass ich davon heute gut leben kann. Und wer gut verdient hat, der kann am Ende auch etwas abgeben."

Mary erklärte, dass sie erst einen Antrag bei der Rentenversicherung stellen musste, um die entsprechende Summe beziehen zu können. Der 74-Jährigen stehen somit 160 Euro zu. "Nur, wenn ich mir die Rente auszahlen lasse, kann ich sie auch weitergeben, hat man mir erklärt", fügte Mary im Gespräch hinzu.

ActionPress Mary Roos im Oktober 2022 in Hamburg

Getty Images Mary Roos bei der "ZDF Hitparty", 2007

Getty Images Mary Roos im September 2013

