Mark Keller tanzte bei "Let's Dance" mit kaputter Hüfte

Mark Keller (60) hat ein spätes, schmerzhaftes Geheimnis gelüftet: Der Schauspieler trat 2024 bei Let's Dance mit einer kaputten Hüfte an – obwohl die Ärztin nach einem MRT dringend zur sofortigen Operation riet. Das erzählte Mark in der "NDR Talk Show" bei Bettina Tietjen (66). Auslöser war ein spontanes Tennis-Match am Bodensee mit Sohn Aaron, zu dem der TV-Star nach einer langen Autofahrt überredet wurde. Ohne Aufwärmen sprang er einem Ball hinterher, spürte einen stechenden Schmerz – und tanzte später trotzdem weiter, Seite an Seite mit Profi-Partnerin Kathrin Menzinger (37).

Zunächst ignorierte der "Bergdoktor"-Liebling die Beschwerden, schließlich hatte er "im November 2023 schon bei 'Let’s Dance' unterschrieben", wie er erklärte. Die Diagnose traf ihn mitten in der Vorbereitung: "Herr Keller, die Hüfte muss raus. Da ist überhaupt nichts mehr da", zitierte Mark seine Ärztin in der ARD-Sendung. Ein Arzt spritzte ihm Kortison, "weil er meinte, das Ding muss sowieso raus", wie Mark sagte. So kämpfte sich der Schauspieler durch die 17. Staffel und tanzte sich mit Kathrin von Woche zu Woche. Nach der zehnten Show war Schluss: Die dauerhafte Fehlhaltung durch die defekte Hüfte führte zu einer schweren Entzündung der Achillessehne – Mark musste aussteigen. Im Frühjahr 2025 folgte die OP, ein neues Hüftgelenk brachte die Wende. "Seitdem bin ich schmerzfrei", schilderte er in der "NDR Talk Show".

Privat spielt Sport in Marks Leben schon lange eine große Rolle, nicht nur Tennis. Der Schauspieler teilt mit seinen beiden Söhnen immer wieder gemeinsame Aktivitäten, von Ausflügen bis hin zu sportlichen Herausforderungen, und gibt Fans über soziale Medien gerne Einblicke in dieses enge Familienband. Vor allem mit Aaron tritt der Serienstar regelmäßig gemeinsam in Erscheinung, sei es in Interviews oder bei TV-Auftritten, bei denen man die vertraute Dynamik zwischen den beiden beobachten kann. Mark betonte in der Vergangenheit häufig, wie wichtig ihm dieses Miteinander ist und wie sehr ihn solche gemeinsamen Erlebnisse antreiben. Auch nach seiner OP wirkt er in öffentlichen Auftritten gelöst, erzählt offen von seinen gesundheitlichen Erfahrungen und zeigt, dass er seinen Alltag wieder aktiv und mit viel Nähe zu seiner Familie gestaltet.

RTL / Willi Weber Kathrin Menzinger und Mark Keller bei "Let's Dance"

IMAGO / pictureteam Mark Keller, Schauspieler

RTL / Stefan Gregorowius Mark Keller und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"