Darum hörte Mark Harmon nach 400 Folgen "Navy CIS" auf

Mark Harmon (74) hat seiner Paraderolle den Rücken gekehrt: Nach rund 400 Folgen verabschiedete sich der Star im Jahr 2021 von der Erfolgsserie Navy CIS, die mittlerweile zahlreiche Spin-offs hervorbrachte. Als Special Agent Leroy Jethro Gibbs führte er 18 Staffeln lang das Team in Washington D.C. – bis Staffel 19, Folge vier. Dort löst Gibbs gemeinsam mit Tim McGee (gespielt von Sean Murray, 48) in Alaska einen Fall, doch statt in den Jet zu steigen, wirft er die Angel aus. "Ich komm nicht mit zurück, Tim", sagt er – ein Satz, der Fans weltweit schlucken ließ. Dieser Moment markierte das Ende einer TV-Ära – ein Abschied Seite an Seite mit seinem engsten Kollegen.

Mark erklärte den Exit selbst erstmals in einer DVD-Featurette zur 19. Staffel, wie etonline.com erläutert hatte. Der Schauspieler sagte, die Rolle habe ihn immer angezogen, solange sie "frisch und herausfordernd" blieb. In Bezug auf Gibbs' Weg ergänzte er: "In der Handlung hat diese Figur den Weg gewählt, den sie gegangen ist. Ich dachte, das wäre ehrlich und in Ordnung." In der "Kelly Clarkson Show" wurde er deutlicher über die Strapazen am Set der Serie, in der auch Kunal Nayyar (44), der schüchterne Astrophysiker aus The Big Bang Theory, einen Gastauftritt hatte: "Ich glaube, lange Zeit war ich einfach nur müde." Schon am ersten Drehtag habe er 22 Stunden durchgearbeitet, "und in den ersten vier Jahren gab es viele solcher Tage". Später sagte er bei parade.com: "Es war weniger eine Entscheidung zu gehen, sondern vielmehr der richtige Zeitpunkt, um sich ein wenig wegzuschieben."

Tröstlich ist für Fans allerdings: Mark blieb als Executive Producer an Bord. 2024 meldete er sich zudem im Prequel "Navy CIS: Origins" als Erzähler zurück – und weil Gibbs in der Serie nicht gestorben ist, ist eine Rückkehr möglich. Für ein Veterans-Day-Special und Crossover mit der Hauptserie schlüpft Mark zumindest wieder kurz in seine Kultrolle, wie Variety berichtete. Gibbs wurde einst in "JAG – Im Auftrag der Ehre" vorgestellt und wuchs für die treuen Zuschauer zum stummen Fels der Ermittlerfamilie. Privat hielt sich der Schauspieler meist bedeckt, ließ aber in Talkshows durchblicken, wie wichtig ihm inzwischen ein ruhigerer Alltag sei. Kolleginnen und Kollegen wie Sean und Michael Weatherly (Tony DiNozzo, Ausstieg in Staffel 13) prägten über die Jahre ein eingeschworenes Ensemble. Für viele Fans ist Gibbs bis heute die stoische Konstante.

