Gewusst? Mark Harmons Sohn war auch Teil von "Navy CIS"

Versteckte Familienbande bei Navy CIS: Während Mark Harmon (74) die Crime-Serie als Leroy Jethro Gibbs über 19 Staffeln geprägt hat, war auch sein Sohn Sean Harmon viele Jahre lang Teil der Erfolgsshow – und viele merkten es nicht einmal. Seit 2008 schlüpft Sean laut Joyn immer wieder in die Rolle des jungen Gibbs und taucht in Rückblenden auf, zuletzt 2020. Dass gleich zwei Harmons an der Hitserie mitwirken, blieb für etliche Zuschauer lange ein gut verstecktes Detail.

Sein Debüt gab Sean in Staffel 6, Folge 4 "Vater und Sohn", kurz darauf folgte Staffel 6, Folge 15 "Abschreckung". Danach sah man den Nachwuchsdarsteller in Staffel 7, Folge 16 "Schwiegermuttertag" sowie gleich dreimal in Staffel 9: Folge 8 "Der leere Sarg", Folge 9 "Der Vorhof der Hölle" und Folge 14 "Was wäre, wenn...". Sein bislang letzter Auftritt als junger Leroy Gibbs: Staffel 18, Folge 2 "Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft". Das macht unterm Strich sieben Episoden, in denen Sean dank Flashbacks die Vorgeschichte der Figur zeigt.

Abseits seiner Auftritte in "Navy CIS" zieht es Sean Harmon eher hinter die Kulissen. Der Sohn des TV-Stars arbeitet überwiegend als Stuntkoordinator, Stuntdouble und Stuntman und sucht nicht aktiv das Rampenlicht. Während Mark mit seiner Rolle als kultiger Ermittler über fast zwei Jahrzehnte hinweg das Gesicht der Serie prägte, baute Sean sich still eine Karriere in der Actionarbeit am Set auf. Für Fans der Harmon-Familie sorgt dieses kleine Seriengeheimnis nun für zusätzlichen Gesprächsstoff – denn viele entdecken die Gibbs-Rückblenden jetzt noch einmal neu und schauen genauer hin, wenn der junge Ermittler im Bild ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Harmon und sein Sohn Sean posieren

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei CBS-Programmvorstellung in Hollywood: Sean Harmon am 2. Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Auftritt von Mark Harmon bei der "NCIS: Origins"-Q&A der CBS TCA Summer Press Tour in Pasadena

Anzeige