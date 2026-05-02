So machte ein Anruf Mark Harmon zum Hollywoodstar

Ein spontaner Anruf hat Mark Harmon (74) den Weg nach Hollywood geebnet – das hat der Schauspieler jetzt in einem Podcast-Talk verraten. Im Gespräch im Podcast "The Fifth Column" blickte der 74-Jährige auf seine frühen Karrierejahre zurück und erklärte, wie er ursprünglich als Merchandising-Direktor in der Werbung tätig war, bevor er sich zur Schauspielerei entschloss. "Als die Sache mit der Werbung irgendwie aufhörte zu… Ich wusste einfach, dass ich da raus musste und etwas anderes tun musste, und das sagte ich auch meinen Eltern", erzählte er den Podcast-Hosts. Damals besuchte er zwar bereits einen Schauspielkurs, hatte aber weder eine Agentur noch wusste er, wie es weitergehen sollte.

Den entscheidenden Wendepunkt brachte ein Abend vor dem Fernseher: Mark sah die Serie "Dragnet" und entdeckte dabei das Studio-Logo von Mark VII Limited. Kurzerhand recherchierte er die Telefonnummer und rief einfach an – und landete bei einer Sekretärin, die ihn tatsächlich durchstellte. Am anderen Ende war Jack Webb, der Mann hinter dem Unternehmen. "Wir redeten ein paar Minuten und er sagte: 'Warum kommst du nicht vorbei und redest mit mir?' Und ich sagte 'Okay', und ich ging zu Universal, zu Mark VII", erinnerte sich der Schauspieler. Jack Webb sah in Marks Vergangenheit als College-Quarterback ein Talent fürs Schauspiel – weil er dort gelernt hatte, so zu tun, als hätte er den Ball, wenn er ihn gar nicht hatte. Dieses Gespräch öffnete ihm die Tür zu ersten Rollen, darunter ein Auftritt in der Serie "Adam-12" im Jahr 1975.

Seinen Durchbruch schließlich feierte Mark mit der Rolle des Special Agent Leroy Jethro Gibbs in der Krimiserie "NCIS", die er knapp zwei Jahrzehnte lang verkörperte, bevor er 2021 nach 18 Staffeln ausstieg. Seither ist er der Reihe jedoch als ausführender Produzent erhalten geblieben und tauchte auch in einigen Szenen von "NCIS: Origins" wieder als Gibbs auf. Mark wuchs übrigens selbst in einem Umfeld auf, das von Unterhaltung und Sport geprägt war: Seine Mutter Elyse Knox war Schauspielerin, sein Vater Tom Harmon ein bekannter Football-Star und späterer TV-Kommentator.

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Getty Images Auftritt von Mark Harmon bei der "NCIS: Origins"-Q&A der CBS TCA Summer Press Tour in Pasadena

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Getty Images Mark Harmon, Schauspieler

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Getty Images Mark Harmon, Schauspieler

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