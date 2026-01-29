Mark Harmon feiert kurzes "Navy CIS"-Comeback als Gibbs

Serien-Fans dürfen jubeln: Mark Harmon (74) ist zurück als Leroy Jethro Gibbs – wenn auch nur kurz und umso besonderer. Am 11. November, pünktlich zum Veterans Day in den USA, tauchte der TV-Liebling in einem Crossover zwischen "NCIS: Origins" und der Hauptserie Navy CIS wieder auf. Zuerst geht es in "Origins" zurück in die 1990er, wo Austin Stowell (41) den jungen Gibbs spielt, danach greift das aktuelle "Navy CIS"-Team denselben Fall in der Gegenwart auf. CBS drehte für den Abend sogar an den Sendezeiten: um 20 Uhr "Origins" mit "Funny How Time Slips Away", um 21 Uhr "Navy CIS" mit "Now And Then". In beiden Episoden geht es um denselben Fall, der sich über zwei Zeitebenen spannt – und genau dort kommt Mark als Gibbs wieder ins Spiel. Seite an Seite mit alten Bekannten und neuen Ermittlerinnen und Ermittlern.

Im Prequel "NCIS: Origins" stehen eigentlich die 1990er-Jahre im Fokus: Austin Stowell verkörpert den jungen Gibbs, der in der Kleinstadt Serenity zusammen mit dem Team um Mike Franks einem mysteriösen Todesfall eines Marine-Offiziers nachgeht. Die Einwohner schweigen, der Sheriff mauert, alles wirkt verschlossen und undurchsichtig. Jahrzehnte später bricht ein Sträfling nur drei Wochen vor seiner Entlassung aus – und plötzlich landet derselbe Fall wieder auf dem Tisch des aktuellen "Navy CIS"-Teams, das von Special Agent a. D. Vera Strickland unterstützt wird. Wann deutsche Fans die besondere Doppelfolge mit Gibbs’ Comeback sehen können, steht noch nicht genau fest, doch die neue "Navy CIS"-Staffel und die zweite Staffel von "Origins" sind hierzulande auf jeden Fall für 2026 eingeplant.

Mark Harmon hat mit Gibbs Fernsehkultur geprägt – und kennt den Charakter wie kaum ein anderer. In "Origins" ist er als Erzähler nah an den frühen Jahren des Ermittlers, während Austin Stowell die impulsivere, noch ungeglättete Seite zeigt. Abseits der Kamera gilt Mark als ruhiger Familienmensch, der Trubel meidet und lieber arbeitet, wenn ihn ein Stoff wirklich packt. Der Schauspieler verließ "Navy CIS" nach einem stillen Abschied in Alaska. Harmon, dessen Engagement für die Serie über die Schauspielerei hinausgeht, betonte, wie sehr es ihn freute, erneut in die Welt von "Navy CIS" eintauchen zu dürfen – wenn auch nur für kurze Zeit. "Ich bin sehr stolz auf das Storytelling von David und Gina in 'Origins'. Sie gehen weiterhin an die Grenzen und tauchen noch tiefer in die Hintergrundgeschichten der Figuren ein. (...) Ich hoffe, die Fans werden es genießen."

Getty Images Mark Harmon, Schauspieler

Getty Images Der Cast von "Navy CIS" beim Hollywood Walk of Fame 2012

Getty Images Mark Harmon, Schauspieler