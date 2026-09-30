Christine Neubauer und Jose haben auch kirchlich geheiratet

Christine Neubauer (64) und José Campos haben sich zum zweiten Mal das Jawort gegeben. Nachdem sich die Schauspielerin und ihr Partner bereits im Mai auf Mallorca standesamtlich getraut hatten, folgte nun die kirchliche Zeremonie – und zwar in Josés Heimat Chile. Vor der bekannten Kirche San Francisco de Asís in Chiu Chiu besiegelten die beiden ihre Liebe ein weiteres Mal. Bei ihrem großen Tag setzten sie auf einen klassischen Look: Die Schauspielerin strahlte in Weiß, ihr Liebster stand im Smoking an ihrer Seite. Von der romantischen Zeremonie und davon, warum ausgerechnet dieser Ort für sie so viel bedeutet, berichteten die frisch Vermählten exklusiv der Bunte. Ein zweites Eheversprechen, eine zweite Feier – und offenbar mindestens genauso viele Emotionen wie beim ersten Mal.

Ganz in der Nähe der kleinen Kirche kreuzten sich die Wege von Christine und José nämlich zum allerersten Mal. Bei Dreharbeiten lernten sich die beiden kennen – damals waren sie allerdings noch jeweils mit anderen Partnern verheiratet. Trotzdem soll zwischen ihnen schon früh eine besondere Verbindung entstanden sein. "Und doch war da tief in unseren Herzen sehr schnell dieses Gefühl, füreinander bestimmt zu sein", erinnerten sie sich im Gespräch mit dem Magazin. Dass die kirchliche Hochzeit ausgerechnet an diesem Ort stattfand, knüpft somit direkt an den Beginn ihrer Liebesgeschichte an. Aus der Begegnung während der Dreharbeiten wurde eine gemeinsame Zukunft – und die Umgebung, in der alles anfing, bildete nun auch den Rahmen für ihr erneutes Eheversprechen.

Für die Schauspielerin erfüllte sich mit der Zeremonie ein Wunsch, den sie schon lange mit sich herumgetragen hatte. Bereits seit Jahren hatte sie sich vorgestellt, José genau an diesem Ort zu heiraten – und nun wurde aus der Vorstellung Realität. "Meine kühnsten Träume sind wahr geworden, denn ich hatte seit Jahren die Vision, dass wir an diesem magischen Ort heiraten", schwärmte Christine. Die Kirche San Francisco de Asís in Chiu Chiu zählt zu den ältesten Gotteshäusern Chiles und liegt in der Atacama-Wüste – eine Kulisse, wie sie romantischer kaum sein könnte. Ihre standesamtliche Hochzeit hatten Christine und José im Mai auf Mallorca gefeiert. Nun folgte also der kirchliche Teil, und der führte das Paar einmal quer über den Globus bis nach Südamerika.

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Getty Images Christine Neubauer mit ihrem Partner José Campos

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Getty Images Christine Neubauer und José Campos im Juli 2021 in München

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Getty Images Christine Neubauer und José Campos