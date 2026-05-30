Christine Neubauer räumt mit Gerüchten um Familienstreit auf

Christine Neubauer (63) spricht offen über ihr Familienglück – und räumt dabei mit alten Schlagzeilen auf. In der NDR-Sendung "DAS! Rote Sofa", über die unter anderem das Magazin Bunte berichtet, erklärt die Schauspielerin, dass das Verhältnis zu ihrem Sohn Lambert Dinzinger jr. längst nicht mehr so zerrüttet ist, wie es jahrelang in der Öffentlichkeit wirkte. Der Kontakt bestehe schon seit geraumer Zeit wieder, betont Christine und stellt klar, dass die Annäherung deutlich früher passiert sei, als viele vermutet hätten. Inzwischen ist die Münchnerin offenbar nicht nur wieder eng mit Lambert verbunden, sondern auch stolze Oma eines Enkelkindes, das der 34-Jährige zusammen mit seiner Partnerin in Dubai großzieht.

Über ihre neue Rolle als Oma schwärmt Christine regelrecht. "Das ist doch das Schönste im Leben. Wenn man zusammen ist und dann noch ein Enkelkind kriegt. Also ich bin so was von 'eine stolze Oma'", sagt sie in der Talkshow. Ihr Sohn lebt gemeinsam mit seiner Partnerin und dem Kind in Dubai – also Tausende Kilometer von seiner Mutter entfernt. Christine hat sich fest vorgenommen, die junge Familie zu besuchen, auch wenn sie einräumt: "Im Moment ist es gerade schwierig." Damit meint sie allerdings nicht das Verhältnis zu Lambert, sondern die politische Lage vor Ort. Wegen des eskalierenden Konflikts im Iran gerät auch Dubai immer wieder ins Visier von Angriffen. Von ihren Reiseplänen abbringen lassen möchte sich Christine deshalb aber nicht: "Ich werde aber trotzdem fliegen, weil mein Enkelkind in einem Monat ein Jahr alt wird", so die Schauspielerin.

Dass Mutter und Sohn wieder zueinandergefunden haben, war erstmals im September 2025 für alle sichtbar: Damals zeigten sich Christine und Lambert gemeinsam beim "HeidiFest", dem Oktoberfest-Event von Heidi Klum (52) im Münchener Hofbräuhaus – ihr erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt nach langer Zeit. Auf der standesamtlichen Hochzeit von Christine und ihrem Mann José Campos auf Mallorca war Lambert zwar nicht zugegen, doch das hatte laut Christine nichts mit dem einstigen Zerwürfnis zu tun. Das Paar plant noch eine größere Feier – zu der auch Lambert und seine Familie eingeladen sein sollen.

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Getty Images Christine Neubauer und ihr Sohn Lambert beim "HeidiFest" in München, September 2025

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Getty Images Christine Neubauer, Schauspielerin

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Getty Images Christine Neubauer, Sohn Lambert und Ex-Partner Lambert Dinzinger im Jahr 2009