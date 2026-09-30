"Verity"-Darsteller reagieren auf Verschwörungstheorie

Am 2. Oktober 2026 startet die Colleen (46)-Hoover-Verfilmung "Verity" in den Kinos – und kurz davor äußern sich Josh Hartnett (48), Dakota Johnson (36) und Anne Hathaway (43) zu einer Fantheorie, die Leser seit Jahren beschäftigt. Im Gespräch mit Entertainment Weekly ging es um die Eröffnungsszene, in der ein Fußgänger von einem LKW erfasst wird und sein Blut das Outfit der Autorin Lowen ruiniert. Jeremy hilft ihr daraufhin mit einem frischen Hemd aus. Seit der Veröffentlichung des Romans im Jahr 2018 vermuten einige Fans, dass er den Unfall selbst arrangiert haben könnte, um Lowens Vertrauen zu gewinnen. Die drei Hauptdarsteller können dieser Theorie allerdings wenig abgewinnen. "Warum sollte er das tun?", fragte Dakota. Josh entgegnete: "Er sollte sie doch ohnehin treffen!" Auch Anne zeigte sich skeptisch: "Glaubt ihr, das wäre Jeremys Instinkt gewesen?"

Josh ist überzeugt, dass seine Filmfigur mit dem Tod des Radkuriers "absolut nicht" zu tun hat – schließlich hält er es schon für nahezu unmöglich, einen solchen Plan überhaupt umzusetzen. "Wie verrückt wäre das? Das alles in genau diesem Zeitfenster zu orchestrieren. Wie sollte das überhaupt möglich sein? Ich meine, ist er Gott?", fragte der Schauspieler fassungslos. Für ihn kam die Fantheorie "völlig aus dem Nichts" und sei "verrückt", "weit hergeholt" und "irrsinnig". Er sei sogar froh, vor den Dreharbeiten nichts davon gewusst zu haben – andernfalls hätte er sich womöglich schwerer damit getan, sich in Jeremy hineinzuversetzen. Anne verglich die Diskussion mit der berühmten Türdebatte aus "Titanic". Auch Regisseur Michael Showalter hält die Theorie für wenig plausibel: Jeremy hätte unter anderem Lowens Literaturagentin einweihen und den gesamten Ablauf minutiös planen müssen. Colleen Hoover kann diese Argumentation nachvollziehen, freut sich aber über die Spekulationen.

In dem Psychothriller spielt Dakota die Autorin Lowen, die von Jeremy engagiert wird, um die Arbeit seiner Ehefrau Verity fortzusetzen. Diese ist nach einem tragischen Unfall nicht mehr dazu in der Lage. Beim Durchsehen ihrer Unterlagen stößt Lowen jedoch zunehmend auf Geheimnisse rund um Verity und deren Zustand. Für Dakota und Anne war "Verity" die erste gemeinsame Arbeit vor der Kamera. Obwohl ihre Figuren im Film kaum direkt miteinander sprechen, verstanden sich die beiden Schauspielerinnen hinter den Kulissen offenbar bestens. Dakota war bereits vor den Dreharbeiten ein großer Fan ihrer Kollegin und schwärmte von gemeinsamen Albernheiten, viel Gelächter und tiefgründigen Gesprächen über das Leben. Von der düsteren Stimmung des Psychothrillers war am Set zwischen den beiden demnach wenig zu spüren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Hartnett, Dakota Johnson und Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

Anzeige Anzeige

Imago Anne Hathaway und Josh Hartnett in "Verity", 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Colleen Hoover bei der Premiere von "Verity" von Amazon MGM Studios im AMC Lincoln Square 13 in New York City