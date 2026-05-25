15 Jahre Liebe: Christine Neubauer erklärt spätes Ja-Wort

Christine Neubauer (63) hat nach 15 Jahren Beziehung endlich ihren Partner José Campos geheiratet – doch der Weg bis zum Jawort war alles andere als reibungslos. Jetzt hat die Schauspielerin im NDR-Talk "DAS! Rotes Sofa" verraten, warum zwischen Verlobung und Trauung ganze fünf Jahre vergingen. Die Schuld daran trägt laut Christine eindeutig die Bürokratie: "Es lag ja auch nicht an uns. Es lag wirklich an dem Papier-Behördenkram. Das hat alleine fünf Jahre gedauert, bis die Papiere endlich so weit waren." Die Hochzeit fand schließlich im engsten Familienkreis auf Mallorca statt.

Trotz der langen Wartezeit war der eigentliche Hochzeitstag für Christine offenbar unvergesslich. "An dem Tag dann habe ich mich nochmal neu und intensiv verliebt, als er die Treppe runterkam in seinem Anzug", schwärmte sie und fügte hinzu: "Und wir sind immer schon seelenverwandt gewesen. Es ist nochmal intensiver. Es ist alles gleich und doch so anders." Besonders bewegend war dabei, wer an diesem Tag an ihrer Seite stand: Ihre 89-jährige Mutter übernahm die Rolle der Trauzeugin. "Meine Mama war Trauzeugin. Da bin ich froh, dass das mit 89 noch funktioniert hat. Das war auch immer mein Wunsch, weil meine Mama war auch immer meine Freundin", erklärte Christine. Als Trauzeuge für José war Komponist Harold Faltermeyer dabei.

Die Hochzeit auf Mallorca war jedoch nur der Anfang der Feierlichkeiten. "Das sind alles Menschen, die uns von Anfang an in ihrem Herzen aufgenommen haben. Alle anderen, die uns von Anfang an begleitet haben, kommen dann auch zur großen Feier", kündigte Christine an. Eine größere Party mit "reichlich Champagner und guter Stimmung" soll demnach noch folgen. Für die Schauspielerin ist es die zweite Ehe: 1990 heiratete sie den Sportjournalisten und Moderator Lambert Dinzinger, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat. Das Paar trennte sich 2011. José hatte schon vor der offiziellen Verlobung Anfang 2021 bei Christines Vater um ihre Hand angehalten – damals lebte er noch.

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Getty Images Christine Neubauer und José Campos im Juli 2021 in München

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ActionPress Christine Neubauer und José Campos im Februar 2020 in Berlin

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Getty Images Christine Neubauer und José Campos