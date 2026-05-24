Mallorcas Hotspot: Christine Neubauer meidet den Ballermann

Christine Neubauer (63) macht um Mallorcas berühmteste Partymeile einen großen Bogen – obwohl sie auf der Insel lebt und der Trubel sie durchaus neugierig macht. In der Neuen Osnabrücker Zeitung erklärte die Schauspielerin offen, warum sie den Ballermann meidet: "Der Ballermann ist nicht Mallorca und vor allem ist er nicht mein Mallorca". Ein Vorbeifahren am Bierkönig im offenen Jeep reichte, um Rufe auszulösen: "Die Neubauer!". Im Megapark war sie nur einmal im geschlossenen Bereich einer privaten Mottoparty, sogar mit Perücke wurde sie erkannt. "Ich traue mich nicht", sagte sie zu einem möglichen Besuch der Partyzone. Privat hat sich bei ihr viel getan: Auf Mallorca hat sie kürzlich ihren Partner José Campos geheiratet.

Gleichzeitig bleibt die Neugier: Christine würde gern eine Ballermann-Party miterleben – am liebsten bei Sänger Lorenz Büffel (46). Sie schilderte der Neuen Osnabrücker Zeitung eine Begegnung in einem Café: "Guten Tag, Frau Neubauer, mein Name ist Lorenz Büffel. Das hier ist meine Mutter, und die hätte gern ein Foto mit Ihnen". Danach tauschten beide Nummern. "Jetzt würde ich gern mal auf ein Konzert von ihm. Aber ich traue mich nicht", so die Schauspielerin. Über den Ruf der Insel sagte sie weiter, viele Klischees beträfen nur einen kleinen Teil Mallorcas. Sie sei vorurteilsfrei erzogen worden und halte sich an den Leitsatz "Leben und leben lassen". Zu ihrem kurzen Abstecher in den Megapark meinte sie außerdem: "Das zählt nicht", denn der Besuch fand abgeschirmt statt.

Abseits des Ballermann-Trubels steht für die frisch verheiratete Münchnerin und ihren Mann vor allem Privates im Mittelpunkt. Wie Christine dem Magazin Gala erzählte, planen sie und José die Flitterwochen in dessen Heimat: "Unsere Hochzeitsreise geht nach Chile", sagte sie. Dort möchten beide auch Familie treffen und Erinnerungen auffrischen. Zudem soll es zurück an den Ort gehen, an dem sie sich kennengelernt haben – die Atacama-Wüste. "Wir drehen mit unserer gemeinsamen Produktionsfirma Santiago Film einen Road Movie in der Atacama-Wüste, dort, wo wir uns kennengelernt haben", erklärte Christine in dem Interview.

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Getty Images Christine Neubauer, Schauspielerin

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Getty Images Christine Neubauer und José Campos

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Getty Images Christine Neubauer, September 2025