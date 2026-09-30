"#CoupleChallenge": So kommt der Cast bei den Zuschauern an

Kurz vor dem Start der Halloween Edition von #CoupleChallenge am 9. Oktober 2026 bei RTL+ sorgt der Cast bereits für Gesprächsstoff. Unter einem Instagram-Beitrag des Formats diskutieren zahlreiche Fans über die sechs Zweierteams, die in einem düsteren Camp in Sachsen gegeneinander antreten. Die ersten Reaktionen fallen dabei überwiegend positiv aus. "Dieser Cast, wow", bringt ein Nutzer seine Begeisterung auf den Punkt. Ein anderer Zuschauer gesteht, die Show bislang komplett verpasst zu haben – will wegen der Besetzung nun aber erstmals einschalten: "Ich habe das tatsächlich noch nie geschaut... aber das ist ein toller Cast, das kann aufregend und wild werden." Besonders viel Zuspruch bekommen die Zwillinge Jenny (25) und Vanessa Grassl (25). "Jenny und Vanessa sind cool und süß", heißt es etwa in einem Kommentar. Auch das Duo Jasmin Herren (47) und Patricia Blanco (54) weckt die Neugier der Zuschauer. "Das wird interessant", schreibt ein Fan.

Viele Zuschauer sind vor allem gespannt darauf, welche Reibereien und turbulenten Momente die neue Ausgabe mit sich bringen wird. "Da soll ja so einiges abgehen. Ich bin gespannt", kommentiert ein Nutzer. Ein anderer bringt seine Erwartung kurz und knapp auf den Punkt: "Oh, es wird krass." Auch dass Umut Tekin (29) und Sam Dylan (35) erneut in einem gemeinsamen Format aufeinandertreffen, bleibt den Fans nicht verborgen. "Umut und Sam wieder in einem Format, das kann was geben", schreibt ein Zuschauer amüsiert. Ganz einhellig ist die Begeisterung allerdings nicht. "Hätte mit einem 'besseren' Cast gerechnet...", findet ein Nutzer. Ein anderer bleibt ebenfalls skeptisch: "Der Cast spricht nun nicht für sich. Aber mal abwarten." Auch einzelne Teilnehmer stoßen nicht bei allen auf Gegenliebe. "Außer Sam und Rafi interessiert mich keiner", lautet ein Kommentar. Ein anderer meint: "Giuliana und Patricia bräuchte es nicht."

In der Halloween Edition treten insgesamt sechs Duos gegeneinander an. Mit dabei sind Umut Tekin und Lena Maria Goldstein, Giuliana Farfalla und Valencia Stöhr sowie Rafi Rachek und Sam Dylan. Außerdem gehen die Zwillingsschwestern Jenny und Vanessa Grassl, Patricia Blanco und Jasmin Herren sowie Jerry und Chris an den Start, die Reality-TV-Fans aus Are You The One? kennen dürften. Dabei treffen ganz unterschiedliche Konstellationen aufeinander: Paare, Geschwister, Freunde und andere bekannte Verbindungen aus dem Realitykosmos. Entsprechend unterschiedlich dürften auch die Dynamiken im Camp ausfallen. Auf die Kandidaten warten gruselige Challenges, überraschende Schreckmomente und weitere Prüfungen. Am Ende geht es um ein Preisgeld von bis zu 66.600 Euro.

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RTLZWEI Der Cast von "#CoupleChallenge Halloween Edition"

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RTLZWEI Vanessa und Jenny Grassl, "#CoupleChallenge – Halloween Edition"-Kandidatinnen

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RTLZWEI Patricia Blanco und Jasmin Herren, "#CoupleChallenge – Halloween Edition"-Kandidatinnen

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