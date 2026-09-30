"Love Island"-Star Leonie Weiß wird zum ersten Mal Mutter

Bei Leonie Weiß steht eine große Veränderung an: Die Love Island-Bekanntheit erwartet ihr erstes Kind. Die frohe Nachricht verkündete sie gemeinsam mit ihrem Ehemann auf Instagram – und zwar auf denkbar unkonventionelle Weise. Statt einer emotionalen Babyverkündung mit Tränen und Rührung setzt das Paar auf Humor und Selbstironie. Zunächst tritt Leonies Partner vor die Kamera und erklärt: "Ich wurde in letzter Zeit immer wieder gefragt, ob ich schwanger bin, aber ich bin tatsächlich einfach nur fett geworden." Kurz darauf kommt die Influencerin selbst ins Bild und löst das Rätsel auf: "Ich wurde in letzter Zeit auch häufig gefragt, ob ich schwanger bin. Und nicht, dass man es mir hätte ansehen können. Aber ja, ich bin schwanger."

Dass die Verkündung so ungewöhnlich ausfällt, kommt nicht von ungefähr. Offenbar hatten sich Leonie und ihr Partner zuvor verschiedene typische Ideen für eine Babyverkündung angesehen – mit den durchinszenierten Varianten konnten sie sich allerdings nicht anfreunden. Im Video kommentieren sie ihre eigene Umsetzung deshalb kurzerhand mit: "Das ist cringe." Auch in der Bildunterschrift erklärt die werdende Mama, wie es zu dem ungewöhnlichen Clip kam: "Ich hab mir mal Videos dazu angeguckt, wie man sowas online sagt. Als ich ihm die Ideen gesagt habe, mussten wir uns beide totlachen, weil es uns schon beim Gedanken angecringet hat." Ihr Fazit: "Deswegen, also immer noch cringe, aber at least authentisch, hier die frohe Botschaft." Statt einer klassischen Rührnummer präsentierte das Paar die Schwangerschaft damit ganz in seinem eigenen Stil.

Bei ihren Followern kommt die humorvolle Verkündung offenbar gut an. Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Glückwünsche und begeisterte Reaktionen. Auch Realitystar Lissy Korac (32) freute sich mit dem Paar und schrieb: "Herzlichen Glückwunsch! Freu mich sehr für euch!" Andere Nutzer lobten vor allem die ungewöhnliche Art der Bekanntgabe. "Die beste Verkündung, die ich je gesehen habe! Herzlichen Glückwunsch", heißt es etwa in einem Kommentar. Ein weiterer Fan blickte bereits auf die Zukunft des Nachwuchses und schrieb: "Oh mein Gott, Glückwunsch, das Kind wird die witzigste Mama aller Zeiten haben." Wann genau der Nachwuchs zur Welt kommen soll und ob Leonie bereits weitere Details zu ihrer Schwangerschaft verraten hat, ist bislang nicht bekannt.

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Instagram / leonacathrina Leonie Weiß und ihr Mann, September 2026

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Instagram / leonacathrina Leonie Weiß, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

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Instagram / leonacathrina Leonie Weiß und ihr Ehemann, Mai 2024

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