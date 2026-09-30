Vera Int-Veen zeigt sich nach Eingriff am Knie überglücklich

Vera Int-Veen (59) hat den großen Schritt gewagt: Die Moderatorin hat sich im linken Knie endlich ihre Vollprothese einsetzen lassen. Lange hatte sie gezögert, doch jetzt ist sie mit ihrer Entscheidung überglücklich. Bereits am Morgen nach der OP meldete sie sich auf Instagram zurück und berichtete, dass sie bereits wieder stabil stehen könne und fast gar keine Schmerzen habe. Dass es ihr so kurz nach dem Eingriff schon so gut geht, hätte sie selbst offenbar nicht für möglich gehalten. Dennoch teilt sie auf ihrem Account schon fleißig die ersten Videos, die sie beim Laufen zeigen, und wurde sogar schon aus der Klinik entlassen.

Wie sie in ihrer Story erzählt, haben ihr viele Fans geschrieben, wie "verrückt" es doch sei, dass sie schon nach zwei Tagen wieder nach Hause gegangen ist. Aber Vera winkt ab und meint ganz gelassen: "Wenn alles gut verläuft bei der OP, ist das ein ganz normales Prozedere. Ich habe mich gut vorbereitet und alles sehr gut geplant." Außerdem spricht sie auch das Thema Physiotherapie an – meint jedoch, dass sie alle Übungen zu Hause machen kann und niemandem einen Platz in einer Praxis wegnehmen möchte. Und noch länger deswegen in der Klinik zu bleiben, käme für Vera gar nicht infrage. "Ich bin doch noch ein gesunder, junger Mensch. Ich kann das alles hier gut zu Hause machen", stellt sie klar.

Schon Anfang des Monats hatte sich Vera wegen des Themas Gesundheit an ihre Follower im Netz gewandt. Anfang September hatte sie gefilmt, wie eine Mammografie abläuft, und sich davor selbst vor die Kamera gestellt – oben ohne. Dabei zeigt sie sich in der Maschine und geht vor allem darauf ein, wie ungefährlich und wichtig so eine Vorsorgeuntersuchung ist. Vera wollte anderen Frauen den Mut geben, sich untersuchen zu lassen und keine Angst vor den Maschinen zu haben. Aus diesem Grund will sie anscheinend auch jetzt alles gut dokumentieren und im Netz festhalten.

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Instagram / vera_intveen Vera Int-Veen nach ihrer Knie-OP, September 2026

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Getty Images Vera Int-Veen, TV-Persönlichkeit

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Vera Int-Veen, TV-Moderatorin

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