Thomas Morgensterns Hubschrauber plötzlich verschwunden

Skisprung-Legende Thomas Morgenstern (39) hat es aktuell mit einem ziemlich skurrilen Verbrechen zu tun: Der einstige Olympiasieger wurde Opfer eines filmreifen Diebstahls. Unbekannte Täter entwendeten mitten in der Nacht seinen Helikopter der Marke Robinson R44 direkt aus einer Flughalle am Flugplatz Mauterndorf im Salzburger Lungau. Der Wert des Fluggeräts beläuft sich auf stolze 600.000 Euro. Unbekannte brachen laut oe24 den Hangar auf und flogen mit der Maschine einfach davon. Am Montagvormittag war die Polizei am Flugplatz im Einsatz, um Spuren zu sichern. Eine erste Ortung gibt zumindest einen Hinweis auf die Route des Helikopters: Zuletzt wurde die Maschine am 28. September um 4:20 Uhr im kroatischen Luftraum registriert. Seitdem fehlt jede weitere Spur. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und arbeitet dabei mit der Austro Control und dem österreichischen Bundesheer zusammen, um den Verbleib des Fluggeräts und die Verantwortlichen zu klären.

Öffentlich wurde der Fall, weil die Crew des Flugplatzes den Diebstahl über Social Media publik machte und die Bevölkerung darum bat, die Augen nach dem verschwundenen Helikopter offen zu halten. Die Polizei bestätigte den Vorfall gegenüber oe24: "Die Maschine wurde in den Nachtstunden gestohlen. Das Landeskriminalamt ermittelt in Zusammenarbeit mit der Austro Control und dem Bundesheer." Sowohl der aufgebrochene Hangar als auch der Hubschrauber selbst gehören Thomas. Gegenüber den Salzburger Nachrichten hat der Sportler den Diebstahl eines Hubschraubers vom Typ Robinson R44 bestätigt, sich jedoch unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht weiter dazu geäußert. Da ein derartiges Luftfahrzeug fundierte Kenntnisse erfordert, ist davon auszugehen, dass die bislang unbekannten Täter über fliegerische Erfahrung oder eine professionelle Ausbildung verfügen.

Der Helikopter ist für den Österreicher, der im Jahr 2014 einen Horrorunfall überlebte, weit mehr als nur Freizeitvergnügen – er ist ein zentrales Werkzeug seines Business. Mit seiner Firma bietet der einstige Skisprung-Star professionelle Rund-, Transport-, Foto- und Filmflüge an. Zu den Highlights im Portfolio zählen exklusive Erlebnisflüge an der Seite der Sportlegende selbst sowie Schnupperkurse unter Anleitung erfahrener Co-Piloten. Nach dem Rückzug aus dem Profisport hat sich der Olympiasieger mit diesem Projekt ein zweites Standbein in der Luftfahrt aufgebaut. Eine Zeit lang arbeitete er dabei mit dem ehemaligen Fußballprofi Martin Hinteregger (34) zusammen. Inzwischen gehen die beiden beruflich aber wieder getrennte Wege.

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