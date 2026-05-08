Taormina Festival feiert Helen Mirren als "lebende Legende"

Große Ehre für Helen Mirren (80) in Italien: Die britische Schauspielerin wird beim diesjährigen Taormina Film Festival in Sizilien als Ehrengast empfangen und mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Die Verleihung des Preises für ihr Lebenswerk findet im Rahmen eines besonderen Abends statt, der der verstorbenen italienischen Schauspielikone Anna Magnani gewidmet ist. Das traditionsreiche Festival findet in diesem Jahr vom 10. bis 14. Juni statt und feiert seine 72. Ausgabe.

Festivalchefin Tiziana Rocca freut sich sehr über die prominente Gästin. "Es ist eine immense Ehre, Helen Mirren beim Taormina Film Festival willkommen zu heißen. Ihr Talent, ihre Eleganz und ihre außergewöhnliche Karriere verkörpern den Geist unseres Festivals in idealer Weise", sagte sie laut Deadline und fügte hinzu: "Helen Mirren mit dem Lifetime Achievement Award in einem Anna Magnani gewidmeten Abend zu ehren, schafft eine ideale Brücke zwischen zwei Ikonen des Kinos, die durch eine einzigartige Ausdruckskraft und eine seltene Fähigkeit, das Publikum zu bewegen, verbunden sind." Zur Feier des Abends wird im antiken Freilichtamphitheater der Stadt außerdem eine restaurierte Fassung von Luchino Viscontis "Bellissima" gezeigt – anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Films, in dem Magnani die Hauptrolle spielte.

Helens Karriere als Schauspielerin umfasst mehr als fünf Jahrzehnte. Zu ihren bekanntesten Arbeiten zählen neben ihrer Oscar-prämierten Darstellung in "The Queen" auch die Filme "Gosford Park" und "Golda" sowie die gefeierte Fernsehserie "Prime Suspect". Für ihre Rolle als Queen Elizabeth II. (†96) wurde sie 2007 mit dem Academy Award für die beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Helen ist seit 1997 mit dem Regisseur Taylor Hackford verheiratet.

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Getty Images Helen Mirren, Schauspielerin

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Getty Images Helen Mirren und Queen Elizabeth im Buckingham Palace

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Getty Images Helen Mirren bei der Eröffnungszeremonie von "Jeanne du Barry" in Cannes