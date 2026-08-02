Bruce Darnell blickt auf den Tod seiner großen Liebe zurück

In der ZDFneo-Sendung "Böhmi brutzelt" hat Bruce Darnell (69) jetzt so offen wie selten über seinen größten persönlichen Verlust gesprochen. Der Choreograf und einstige Juror bei Germany's Next Topmodel war 25 Jahre lang mit seinem Lebenspartner zusammen – eine Zeit, an die er mit tiefer Wärme zurückdenkt. "Ich war 25 Jahre in einer Beziehung, eine wunderbar tolle Zeit", sagte Bruce gegenüber Gastgeber Jan Böhmermann (45). Sein Partner erkrankte an Krebs, und Bruce pflegte ihn in dessen letzten Lebensjahren liebevoll zu Hause. Den Abschied beschreibt er mit bewegenden Worten: "Ich habe ihn zweieinhalb Jahre lang gepflegt und in den Tod begleitet. Es war ein schöner Tod, denn ich konnte bei ihm sein."

Diese Erfahrung hat Bruce nachhaltig verändert. Heute lebe er weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, wie er in der Sendung erklärte: "Ich lebe im Hier und Jetzt." Vieles wolle er nicht mehr planen, sondern einfach seinen Weg gehen. Aktuell lebt der 69-Jährige allein auf Ibiza – "sehr bescheiden in einem ganz kleinen Haus", wie er selbst sagt. Arbeiten müsse er eigentlich nicht mehr, dennoch hat er das Fernsehen noch nicht aufgegeben. Er nimmt nur noch Projekte an, die ihm wirklich Freude bereiten. Sein großer Traum ist eine TV-Show mit echtem Tiefgang, in der Menschen geholfen wird.

Der emotionale Austausch in der Sendung war nicht der einzige persönliche Moment in der Folge. Bereits zuvor hatte Bruce über eine andere einschneidende Erfahrung gesprochen: Als er 26 Jahre alt war, erfuhr er, dass er einen anderen Vater hat als seine Geschwister. Auch Jan zeigte sich in der Runde offen und berichtete, dass sein eigener Vater starb, als er erst 17 war. Dieser frühe Verlust habe seine Sicht auf das Leben grundlegend geprägt. "Ich mach mir keine Illusionen. Ich glaub an nichts, ich lasse es auf mich zukommen", so Jan.

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Getty Images Bruce Darnell, "Das Supertalent"-Star

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Getty Images Bruce Darnell, 2024

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ZDF / Lennart Speer Jan Böhmermann, Moderator

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