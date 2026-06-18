Sohn mit Tom Brady: Bridget Moynahan dankbar für Familie

Schauspielerin Bridget Moynahan (55) und Ex-Footballstar Tom Brady (48) waren von 2004 bis 2006 ein Paar. Nach ihrer Trennung erlebte Bridget eine besondere Situation: Sie erfuhr, dass sie schwanger war, als Tom bereits eine neue Beziehung mit Gisele Bündchen (45) eingegangen war. Trotz dieser ungewöhnlichen Ausgangslage haben die beiden einen gemeinsamen Sohn großgezogen – und blicken heute auf eine funktionierende Patchworkfamilie zurück. Gegenüber dem Magazin More äußerte sich die Schauspielerin nun dankbar über diese besondere Konstellation.

Bridget und Tom wurden 2007 Eltern ihres Sohnes John, der in der Familie liebevoll Jack genannt wird. Tom heiratete Gisele Bündchen im Februar 2009, mit der er ebenfalls zwei Kinder bekam: Sohn Benjamin, ebenfalls 2009, und Tochter Vivian, die 2012 auf die Welt kam. 2022 ließen sich Tom und Gisele scheiden. Jack wuchs also in einem großen familiären Umfeld auf, zu dem im Laufe der Zeit Halbgeschwister, Cousinen und Cousins sowie weitere Bezugspersonen gehörten. "Mein Sohn hat zwei liebevolle Eltern und eine erweiterte Familie, ob das nun Cousinen und Cousins, Stiefmütter oder Freunde sind", sagte Bridget gegenüber More und ergänzte: "Mein Sohn ist von Liebe umgeben."

Bridget Moynahan ist vor allem durch ihre langjährige Rolle in der Erfolgsserie "Blue Bloods" bekannt, in der sie über viele Staffeln hinweg eine tragende Rolle spielte. Über ihr Privatleben und ihre Gefühle in Bezug auf die Trennung von Tom hielt sie sich über die Jahre hinweg weitgehend bedeckt. Zu ihrer Patchworkfamilie äußerte sie sich jedoch wiederholt positiv und beschrieb die Situation als etwas, das sie als Segen betrachte.

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Getty Images Bridget Moynahan, 2019 in New York

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Getty Images Bridget Moynahan und Tom Brady bei bei einer Gala des Metropolitan Museum of Art, 2006

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Instagram / tombrady Tom Brady und Bridget Moynahan mit ihrem Sohn Jack, Juni 2026